İmam hatiplerin son düşmanı Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı oralara göndereceğinize düz liseye gönderin

Kamuoyunun 'Cübbeli Ahmet' olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Ailelerin çocuklarını imam hatip liselerine ve ilahiyat fakültelerine göndermemesini söyleyen Ünlü, "Daha az hasarla çıkar, ben bunu gördüm denedim" dedi.

İmam hatip düşmanlarıyla aynı dili konuştu

İmam hatip okullarına düşmanlık eden, kapatmak isteyen ve itibarını zedelemek isteyen çevrelerle aynı dili konuşan Cübbeli Ahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik kız çocuklarımız geliyor “Hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok…” Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara ilahiyatta hoca” diye konuştu."

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OYNAT 00:58 İmam hatiplerin son düşmanı Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatibe göndereceğinize düz liseye gönderin CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında konuşan ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, imam hatip liselerini hedef alan açıklamalarıyla adeta bir itibar suikastına imza attı. Ünlü yaptığı açıklamada, 'Çocuklarınızı imam hatip liselerine göndereceğinize düz okul ve liselere gönderin. Daha az hasarla çıkarlar.' ifadelerini kullandı. Cübbeli Ahmet, bu açıklaması ile geçtiğimiz aylarda imam hatipleri hedef alan HDP'li Kemal Bülbül, CHP'li Alpay Antmen ve imam hatiplileri 'sapıklık ve ahlaksızlıkla' suçlayan Erol Mütercimler ile aynı cepheden konuşmuş oldu. BiP'te paylaş

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CHP ve HDP de karalamaya çalışmıştı

Geçen aylarda CHP ve HDP'li vekiller de imam hatipleri karalamaya çalışmıştı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, katıldığı bir televizyon programında imam hatip liselerinde eğitim gören öğrencileri de militan olmakla suçlamıştı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise iktidarın imam hatiplerdeki doluluk oranının yüksek çıkması için kontenjan düşürdüğünü iddia etmiş ve yenilerinin açılmaması gerektiğini savunmuştu.

Akademisyen Erol Mütercimler ise imam hatip mezunlarını sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla suçlayarak haddini aşan açıklamalara bulunmuştu.

GÜNDEM İmam hatip mezunlarına yönelik skandal sözleriyle infiale neden olan Erol Mütercimler hakim karşısında: Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım

Yine imam hatipleri karalamaya çalışmıştı

Öte yandan Cübbeli Ahmet, geçtiğimiz aylarda da imam hatipleri karamaya çalışarak eğitimin yetersiz olduğunu savunmuştu.

Cübbeli Ahmet bu okullardan mezun olan bazı kişilerin sonradan deist ve ateist olduklarını söylemişti.