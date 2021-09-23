İmam hatiplerin son düşmanı Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı oralara göndereceğinize düz liseye gönderin

Kamuoyunun 'Cübbeli Ahmet' olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Ailelerin çocuklarını imam hatip liselerine ve ilahiyat fakültelerine göndermemesini söyleyen Ünlü, "Daha az hasarla çıkar, ben bunu gördüm denedim" dedi.
İmam hatip düşmanlarıyla aynı dili konuştu
İmam hatip okullarına düşmanlık eden, kapatmak isteyen ve itibarını zedelemek isteyen çevrelerle aynı dili konuşan Cübbeli Ahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik kız çocuklarımız geliyor “Hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok…” Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara ilahiyatta hoca” diye konuştu."
CHP ve HDP de karalamaya çalışmıştı
Geçen aylarda CHP ve HDP'li vekiller de imam hatipleri karalamaya çalışmıştı.
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, katıldığı bir televizyon programında imam hatip liselerinde eğitim gören öğrencileri de militan olmakla suçlamıştı.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise iktidarın imam hatiplerdeki doluluk oranının yüksek çıkması için kontenjan düşürdüğünü iddia etmiş ve yenilerinin açılmaması gerektiğini savunmuştu.
Akademisyen Erol Mütercimler ise imam hatip mezunlarını sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla suçlayarak haddini aşan açıklamalara bulunmuştu.
Yine imam hatipleri karalamaya çalışmıştı
Öte yandan Cübbeli Ahmet, geçtiğimiz aylarda da imam hatipleri karamaya çalışarak eğitimin yetersiz olduğunu savunmuştu.
Cübbeli Ahmet bu okullardan mezun olan bazı kişilerin sonradan deist ve ateist olduklarını söylemişti.