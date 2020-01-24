İmam Hatipli öğrencilerden savaş mağdurlarına yardım tırı: 2016'dan bu yana her yıl gönderiliyor

2016 yılından bu yana, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın destekleri ile her sene savaş bölgelerine yardım tırı gönderen Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, savaş mağduru insanların yüklerini hafifletmek, yüzlerinde bir tebessüm olabilmek için çabalıyor.
Yardım tırları, Reyhanlı sınır kamplarına doğru yola çıktı
- Bu sene dördüncüsü kaldırılan tır, okulun Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğretmenleri ve öğrencilerinin öncülüğünde ortaokul ve anaokulu dahil tüm öğrencilerin de yardımıyla tıra yüklendi ve okuldan Reyhanlı sınır kamplarına gitmek üzere dualarla uğurlandı.