Gündem İmam Hatipli öğrencilerden savaş mağdurlarına yardım tırı 2016dan bu yana her yıl gönderiliyor
İSTANBUL

İmam Hatipli öğrencilerden savaş mağdurlarına yardım tırı: 2016'dan bu yana her yıl gönderiliyor

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın desteği ile 2016 senesinden bu yana her sene savaş bölgelerine yardım tırı gönderiyor. Bu sene de yardım geleneğini ihmal etmeyen öğrenciler, Reyhanlı sınır kamplarına gitmek üzere yükledikleri tırı okuldan uğurladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Reyhanlı'ya yardım tırı gönderdi.
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Reyhanlı'ya yardım tırı gönderdi.

2016 yılından bu yana, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın destekleri ile her sene savaş bölgelerine yardım tırı gönderen Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, savaş mağduru insanların yüklerini hafifletmek, yüzlerinde bir tebessüm olabilmek için çabalıyor.

Yardım tırı Reyhanlı'ya uğurlandı.

Tır, ortaokul ve anaokulu dahil tüm öğrencilerin yardımıyla yüklendi.

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Yardım tırları, Reyhanlı sınır kamplarına doğru yola çıktı

  • Bu sene dördüncüsü kaldırılan tır, okulun Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğretmenleri ve öğrencilerinin öncülüğünde ortaokul ve anaokulu dahil tüm öğrencilerin de yardımıyla tıra yüklendi ve okuldan Reyhanlı sınır kamplarına gitmek üzere dualarla uğurlandı.

Yardımlar Reyhanlı'daki sınır kampına gidecek.

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