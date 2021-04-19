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Gündem İmam hatiplilerle ilgili çirkin sözler söyleyen Erol Mütercimler için 10 ay hapis istemi Ben böyle bir cümle kurmadım diye kendini savundu
POLİTİKA

İmam hatiplilerle ilgili çirkin sözler söyleyen Erol Mütercimler için 10 ay hapis istemi: 'Ben böyle bir cümle kurmadım' diye kendini savundu

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip camiası hakkında çirkin iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mütalaaya karşı savunmasını yapan Mütercimler, "Ne hakaret, ne de aşağılama amacıyla o sözü kullandım" diyerek beraatini istedi. Verilen ceza ertelendi.

Haber Merkezi DHA
İmam hatiplilerle ilgili çirkin sözler söyleyen Erol Mütercimler için 10 ay hapis istemi: Ben böyle bir cümle kurmadım diye kendini savundu
Erol Mütercimler

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Erol Mütercimler katıldı. Duruşmada müştekiler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve Muhammet Emin Demirkan'ın avukatları ile İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti avukatları da hazır bulundu. Söz alan müştekilerden Mustafa Taşbaşı, "İmam Hatip mezunuyum. Suçtan zarar gördüm" diyerek katılma talebinde bulundu. Mahkeme, katılma talebini reddetti.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 7 Eylül 2020'de bir televizyon kanalında yayımlanan programda, sanık Erol Mütercimler'in "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor...." diyerek sözleriyle toplumun belirli ve belirlenebilir bir kesimini teşkil eden eğitim kurumu olan imam hatip okullarından mezun olmuş kimselere karşı yayın yoluyla alenen tahkirde bulunduğu belirtildi. Mütalaada, Mütercimler'in "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsini talep edildi.

"HAKARET VE AŞAĞILAMA KASTI YOK"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Erol Mütercimler, "42 yıl uluslararası siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler hocasıyım. Kesinlikle medyada benim ağzımdan argo çıkmaz. Bu konuşmada da kimseye hakaret maksatlı konuşmadım. İncitici olmuş olabilir ama hakaret kastı yoktur. Ne hakaret, ne de aşağılama amacıyla o sözü kullandım. Öğretmenim. Bu davaya siyasi bir dava halini aldırılmıştır" dedi. Mütercimler son sözünde ise beraatini istedi.

10 AY HAPİS VE ERTELEME

Mahkeme, Erol Mütercimler'in "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın rızası olmadığı için hükmün açıklanmasını geri bırakmayan mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum edilmemiş olması, sosyal medyada ve internette açıklamalar yapmasını dikkate alarak tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat geldiği gerekçesiyle bu cezanın ertelenmesine de karar verdi. Bu hükmün de bir yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi. Mütercimler'in denetim süresini iyi halli geçirmesi halinde hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağı da ihtar edildi.

  • Duruşma çıkışında Erol Mütercimler basın mensuplarının sorularını yanıtlamazken, avukatı Ruşen Gültekin, kararın kabul edilebilir olmadığını ve kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirterek "Haksız bir ceza. İfade hürriyetinin ortadan kaldırılmasıdır" diye konuştu. Erol Mütercimler'in diğer avukatı Vildan Yirmibeşoğlu ise "Tamamıyla siyasi" dedi

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Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.

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