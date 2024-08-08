İmam sayesinde çocuklar Kur'an kursuna akın ediyor

Feke'nin Hopka Dağı eteklerinde bulunan Akoluk Mahallesinde imam olarak görev yapan Muhammed Doğaç, mahalledeki tüm çocukların ve gençlerin camiye gelmesi için eşiyle birlikte çok çok farlı etkinlikler düzenliyor. İmam, çocuklara pamuk şeker dağıtırken, cami bahçesinde oyunlar oynayıp, Kur'an öğrenenlere hediyeler veriyor.





Eşi ile birlikte çocukların camiye gelmesi için emek verdiklerini kaydeden İmam Muhammed Doğaç, “Öncelikle beni yetiştiren Bursa Yıldırım İlçe vaizi Ramazan Başdaş, İl müftümüz Mehmet Taşçı, ilçe müftümüz Abdullah Rençber ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Eşime birlikte ilk görev yerime geldiğimde neler yapabiliriz diye konuştuk. Kırsal bir bölgede imkânlar kısıtlı. Daha değişik projeler yapalım istedik.





Cami market projemiz ile yiyecek içecek ikram ettik sonra cami oyuncak reyonu kurduk ve hediyelerle çocuklarımız camiye daha çok gelir diye düşündük. Çocuklarımızı camiye çekmek istedik. 21. Yüzyılda teknoloji çağında özellikle hocanın talebenin peşinde koşması gerektiğini düşündük. Pamuk şeker makinesi aldık yine kursumuzun belli zamanlarında pamuk şeker yapıyoruz. Camide oyuncak reyonumuz var. Kur'an'ı öğrenen çocuklara buradan hediye veriyoruz. Herkes memur olacak diye bir şey yok önemli olan ne iş yaparsa yapsın çocuklarımız gelecekte dürüst, ahlaklı, işini hakkaniyetle yapan vatanı, dini ilmi için fedakârca ve bilinçli nesilleri yetiştirebilmek" dedi.





Çocuklardan Mehmet Mete Altunsoy severek Kur'an-ı Kerim öğrendiğini belirterek,“2 yıldır camiye geliyorum çok mutluyum. Hocamız bizimle çok ilgileniyor” diye konuştu. Öğrencilerden yaz tatili için aile yakınlarının yanına geldiğini kaydeden Melis Ulutaş ise, “Kozan'dan aile yakınlarımın yanına tatile geliyorum. Çok güzel bir cami öğretmenlerimizi çok seviyoruz ve çok eğlenceli geçiyor” dedi.





Nisanur Aydoğdu ise, "Pamuk şeker yapan hocamız ile Kur'an öğreniyorum ve çok eğleniyorum” dedi.







