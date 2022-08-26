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MERSİN

İmamdan örnek hareket: 22 yıldır Kur’an kursuna gelen çocukları ödüllendiriyor

Mersin’de bir cami imam hatibi 22 yıldır vatandaşların desteğiyle Kur’an kurslarına gelen çocuklara bisikletten altına, oyuncaktan, çeşitli hediyelere kadar ödül vererek hem gönüllerine dokunuyor hem de örnek oluyor. Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi’nde bulunan Yeni Camii imamı Ali Köse, Kur’an kurslarına gelen çocukları motive etmek için her yıl örnek çalışma yapıyor.

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Haber Merkezi İHA
İmamdan örnek hareket: 22 yıldır Kur’an kursuna gelen çocukları ödüllendiriyor
Yeni Camii imamı Ali Köse

Mersin’de bir cami imam hatibi 22 yıldır vatandaşların desteğiyle Kur’an kurslarına gelen çocuklara bisikletten altına, oyuncaktan, çeşitli hediyelere kadar ödül vererek hem gönüllerine dokunuyor hem de örnek oluyor.
Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi’nde bulunan Yeni Camii imamı Ali Köse, Kur’an kurslarına gelen çocukları motive etmek için her yıl örnek çalışma yapıyor. Son 11 yılı ’Yeni Camii’ olmak üzere 22 yıldır kursa gelen çocukları ödüllendiren imam Ali Köse, bu sene de vatandaşların desteğiyle başarı derecelerine göre çocuklara bisikletten, gram altına, oyuncaktan çeşitli hediyelere kadar ödül verdi. Camide ailelerin de katıldığı programda çocuklar öğrendiklerini okuyarak duygularını ifade etti.
11 yıldır aynı camide görev yaptığını aktaran imam hatip Ali Köse, "2011 yılından bu yana bu camide, daha öncesi de var 22 yıldır, 2 aylık yaz Kur’an kursumuzda öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Tabi bir hedefimiz var. Büyük hedeflerimizi yakalayan öğrencilerimizi bisiklet, altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendiriyoruz. Tabi çıtayı yüksek tutuyoruz. Bisiklet ve altını kazanması için Kur’an’a geçmesi lazım, hem de Yasin’i ezberlemiş olması lazım" dedi.
80’e yakın öğrencisi olduğunu dile getiren Köse, "Tabi öğrencilerimizin hepsini ödüllendiriyoruz. Hiçbir öğrencimize boş yok. Çok çalışana büyük ödül, az çalışana da çalıştığı kadarıyla ödüller veriyoruz, onları sevindiriyoruz. Camimize gelen öğrencilerimize Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, vatan sevgisini öğretip onların ahlaklı ve dürüst olarak yetişmelerini sağladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı birer nefer olarak inşallah gelecek çağda da, vatanımızı, milletimizi onlara emanet edeceğimiz, dini imanı bütün bir gençlik yetiştiriyoruz. Gençlerimize de buradan teşekkür ediyorum. Bu yaz sıcağında camimizi tercih ettikleri için" ifadelerini kullandı.
Ödüllerini alan çocuklar mutluluklarını dile getirerek, kursun kendilerine çok yararlı olduğunu, başarılarının devamını ilerleyen yaşamlarında da getireceklerini kaydetti.

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