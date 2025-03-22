İmamoğlu adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör suçlamalarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşamba sabahı gözaltına alındı. Dün yolsuzluk iddialarına ilişkin 121 sayfalık sorulara yanıt veren İmamoğlu, bugün terör soruşturması kapsamında da 5 saat süren ifade verdi.

İmamoğlu, telefon kayıtlarıyla ilgili suçlamalarla ilgili, belediye başkanı olarak yüzlerce kişiyle görüştüğünü ve bu tür bağlantıların anlamlı olmadığını söyledi.