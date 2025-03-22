İmamoğlu adliyeye sevk edildi: 'Yolsuzluk' ifadesi veriyor

İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verme işlemleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 91 kişi adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi. İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılıkta ifadesi alınmaya başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör suçlamalarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşamba sabahı gözaltına alındı. Dün yolsuzluk iddialarına ilişkin 121 sayfalık sorulara yanıt veren İmamoğlu, bugün terör soruşturması kapsamında da 5 saat süren ifade verdi.
Adliyeye sevk edildiler
18 sayfalık savunması sonrası sağlık kontrolünden geçirilen İmamoğlu, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
İmamoğlu dahil 91 kişi, saat 19.30 itibarıyla adliyeye ulaştı.
Savcılık ifadesi başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi.
İmamoğlu'nun 22.00 sıralarında 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi alındı, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi alınmaya başlandı.
Suçlamaları reddetti, iddialara tek bir yanıt verdi
İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde verdiği ifadesinde tüm suçlamaları reddetmiş, "Sorularınızı muhatap almıyorum" demişti.
İmamoğlu, telefon kayıtlarıyla ilgili suçlamalarla ilgili, belediye başkanı olarak yüzlerce kişiyle görüştüğünü ve bu tür bağlantıların anlamlı olmadığını söyledi.
İmamoğlu, PKK/KCK iltisaklı isimlerin belediyede işe alındığı iddialarını reddedip, seçim sürecinde farklı siyasi partilerle temasların doğal olduğunu belirtti.
Azad Barış ile görüştüğünü söyleyen İmamoğlu, DEM Partili yetkililerle beraber yerel seçim süreçlerini değerlendirdiklerini ifade etti.
İmamoğlu hakkındaki suçlamalar ne?
- Suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği
- Rüşvet
- İrtikap (görevi kötüye kullanarak haksız kazanç sağlama)
- İhaleye fesat karıştırma
- Nitelikli dolandırıcılık
- Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme
- PKK/KCK terör örgütüne yardım etme
- Soruşturmanın seyri ve İmamoğlu'nun hukuki durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.