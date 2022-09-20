Gündem İmamoğlu havlu attı Kılıçdaroğlunun adaylığına yeşil ışık
POLİTİKA

İmamoğlu havlu attı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı’nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Yarın ülkenin başındasınız" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına 'yeşil ışık' yaktı.

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Haber Merkezi Diğer
İmamoğlu havlu attı: Kılıçdaroğlunun adaylığına yeşil ışık
Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı listesinde bulunan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiası ile birlikte geri planda kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu havlu attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Elazığ'da temel atma törenine katılan İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

"Yarın bu ülkenin başındasınız"

İmamoğlu "Sizin önderliğinizde çok büyük bir mücadele yürüyor şu anda. Altılı Masa ve oradan doğacak olan yeni iktidar günleri. (...) Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. (...) Genel Başkanım bir kez daha gelip bu okulu açacağız. Sizlerle beraber geldiğimizde eminim ki siz bütün muhalefeti davet edersiniz buraya, öyle tahmin ediyorum.” diye konuştu.

İBB Başkanı'nın sözleri "Kılıçdaroğlu'nun karşısında pes etti" yorumlarına neden oldu.

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