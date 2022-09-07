İmamoğlu 'öğrencilere ücretsiz servis' sözünü tutmadı: İBB'nin yeni tarifesinde aylık servis ücreti bin 585 TL'yi buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okul servis taşıtlarında uygulanacak ücret tarifelerini güncelledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul servisi ücret hesaplama uygulamasının yenilendiğini duyurarak UKOME tarafından belirlenen yeni tarifeyi paylaştı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Okul servis ücretlerini bu uygulamamız üzerinden kolaylıkla hesaplayabilir, UKOME tarafından belirlenen tarife ve servis kurallarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz”

İmamoğlu'nun paylaştığı okul servisi ücret tarifesine göre, İstanbul'da en kısa mesafe (0-1 km ) servis ücreti aylık 660 TL oldu. Yeni tarifeye göre 23-25 km mesafelik servis ücreti ise aylık 1.585 TL oldu.

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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ SERVİS SÖZÜ VERMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde ilkokulda eğitim gören öğrencilere ücretsiz servis sözü vermişti. "CHP'nin bütün belediyelerinde ilkokul çocukları için ücretsiz servis olacak. Bunu sen de hak ediyorsun. Haydi hayırlısı" diyerek vatandaşlardan oy isteyen İmamoğlu, sözünü yerine getirmedi.

ÖĞRENCİ ABONMANINA YAPILAN İNDİRİM KARARINI ONAYLAMIYOR

Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla alınan öğrenci aylık abonman ücretlerinin 109 TL'den 78 TL'ye düşürülmesi kararını da aradan 105 gün geçmesine rağmen onaylamadı.

Vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu, öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi kararını uygulamamakta ısrar ediyor.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 105 gündür onaylamıyor