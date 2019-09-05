İmamoğlu zillet içinde

Bakan Soylu: Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da uğrasaydın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kayyum atanan belediye başkanlarını ziyaret etmesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Soylu, 'Ballandıra ballandıra anlatıyor. Sarılmışlar, kucaklaşmışlar, halay çekmişler... Allah neşenizi arttırsın, gözümüz yok. Diyarbakır'a gitmişken, Hacire Ana'ya da bir uğrasaydın. Oğlunun nasıl kaçırıldığını, bir oğlunun nasıl infaz edildiğini onun ağzından bir dinleseydin bari.' diye konuştu.