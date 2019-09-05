Gündem İmamoğlu zillet içinde
POLİTİKA

İmamoğlu zillet içinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı PKK’lılara destek turuyla zillet içine düştüğünü kaydetti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Bahçeli açıklamasında şu hususlara yer verdi: CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti. Dahası zam üstüne zamla İstanbullu kardeşlerimizin hayatlarını kararttı. CHP demenin yalan demek olduğunu bariz şekilde ispatladı. Elbette yanlışa imza attı, milli iradeye çamur sıçrattı. Ama HDP’li üç büyükşehir belediye başkanı görevden uzaklaştırılınca birden ayağa kalktı.

HDP’NİN KULUÇKA YERİNE YATTILAR

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir. Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu’ndan dolayı kahraman Mehmetçik’e başarılar dileyip dua etseydi. Halay çekip horon tepmesini biliyor da, bunları mı bilmiyor? CHP’li Belediye Başkanı’nın HDP’lileri görünce ‘Aynı yerdeyiz, aynı noktadayız’ itirafı bölücü bir dil, terörü aklamaya çalışan lekeli bir duruş, hıyanete selam duran köhne bir üsluptur. İstanbul’da işler bitti de sıra Diyarbakır’a mı kaldı? CHP, HDP’nin kuluçka yerine yatmıştır.

Bakan Soylu: Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da uğrasaydın
OYNAT 00:32
Bakan Soylu: Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da uğrasaydın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kayyum atanan belediye başkanlarını ziyaret etmesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Soylu, 'Ballandıra ballandıra anlatıyor. Sarılmışlar, kucaklaşmışlar, halay çekmişler... Allah neşenizi arttırsın, gözümüz yok. Diyarbakır'a gitmişken, Hacire Ana'ya da bir uğrasaydın. Oğlunun nasıl kaçırıldığını, bir oğlunun nasıl infaz edildiğini onun ağzından bir dinleseydin bari.' diye konuştu.

İşsiz bir hafta

İşsiz bir hafta

​Ekmek nöbetinde 7 günü geride bırakan İBB personeli işlerini geri istiyor.
Abdullah Mursihayatını kaybetti

Abdullah Mursi
hayatını kaybetti

Babasının şehadetinden 3 ay sonra vefat etti.
Okul çantası300 lirayla hazır

Okul çantası
300 lirayla hazır

​Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri alışveriş telaşı sardı.
Asya açılımı<br>Hindistan ve Keşmir

Asya açılımı
Hindistan ve Keşmir

​İdris Saruhan'ın Hindistan ve Keşmir izlenimleri.
Ankara'da<br>ağaç katliamı

Ankara'da
ağaç katliamı

​CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımı ve zamları bu defa ağaç katliamı izledi.
İmza töreninde<br> büyük sürpriz

İmza töreninde
büyük sürpriz

Mustafa Cengiz, Falcao'nun sponsorunu açıkladı.

İran'a yeşil ışık

İran'a yeşil ışık

BM toplantısı için ABD'ye gidecek olan Ruhani'ye mesaj.
CHP dümeni Kandil'e kırdı

CHP dümeni Kandil'e kırdı

MHP lideri Bahçeli, ​CHP'yi sert eleştirdi.
Bizde neden olmasın

Bizde neden olmasın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer füze açıklaması.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

Türkiye ile ABD arasında kritik telefon görüşmesi.
Büyümede<br>hedef yüzde 5

Büyümede
hedef yüzde 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar.
CHP kandırdı<br>veliler tepkili

CHP kandırdı
veliler tepkili

'Bedava olacak dediler, zam geldi'
Koruyamadık<br>mahcubuz!

Koruyamadık
mahcubuz!

İşkenceyle öldürülen Eymen'in hikayesi yürekleri dağlamıştı.
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

'​Ölüm orucuna gidiyorum. Ya oğlum ya ölüm'
Milletimiz fitnecilere<br>prim vermez

Milletimiz fitnecilere
prim vermez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'ta net mesaj.
3 günün<br>sonunda yüzdü

3 günün
sonunda yüzdü

Yarısı batık vaziyette personel gece gündüz çalıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.