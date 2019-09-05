İmamoğlu zillet içinde

Bahçeli açıklamasında şu hususlara yer verdi: CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti. Dahası zam üstüne zamla İstanbullu kardeşlerimizin hayatlarını kararttı. CHP demenin yalan demek olduğunu bariz şekilde ispatladı. Elbette yanlışa imza attı, milli iradeye çamur sıçrattı. Ama HDP’li üç büyükşehir belediye başkanı görevden uzaklaştırılınca birden ayağa kalktı.
HDP’NİN KULUÇKA YERİNE YATTILAR
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir. Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu’ndan dolayı kahraman Mehmetçik’e başarılar dileyip dua etseydi. Halay çekip horon tepmesini biliyor da, bunları mı bilmiyor? CHP’li Belediye Başkanı’nın HDP’lileri görünce ‘Aynı yerdeyiz, aynı noktadayız’ itirafı bölücü bir dil, terörü aklamaya çalışan lekeli bir duruş, hıyanete selam duran köhne bir üsluptur. İstanbul’da işler bitti de sıra Diyarbakır’a mı kaldı? CHP, HDP’nin kuluçka yerine yatmıştır.