Gündem İmamoğluna "Burası Buldanla ağaç diktiğin park değil" tepkisini gösteren gazi yakını soruldu Münasebetsiz
İSTANBUL

İmamoğlu’na "Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil" tepkisini gösteren gazi yakını soruldu: Münasebetsiz

Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakınının kendisine "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki göstermesine dair konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki göstermişti.

Edirnekapı Şehitliği’nde gazi yakınından İmamoğlu’na tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil!
GÜNDEM
Edirnekapı Şehitliği’nde gazi yakınından İmamoğlu’na tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil!

İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye yanıt vermişti.

Gazi yakınına "münasebetsiz" dedi

İmamoğlu olayın ardından yaptığı açıklamada, gazi yakını için “münasebetsiz” ifadesini kullanarak, “Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Yani yapacak bir şey yok. Kimdir bilmiyorum, bakılır. Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın” dedi.

İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüm, makul bir tepki verdim
OYNAT 01:26
İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüm, makul bir tepki verdim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'nde 'Burası Pervin Buldan'la ağaç diktiğin hatıra ormanı değil.' diyerek tepki gösteren gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz, konuştu. Yılmaz, 'Beylikdüzü'nde Makarios'un heykelini dikenler, Apo'nun heykelini dikenlerle aynı kareye giriyor. 10 gün önce Pervin Buldan'ın adını da geçirerek Kadınlar Günü'nü kutluyorsun. Bir şehit annesinin, gazi yakınlarının hiç mi hatırı yok burada. Dolayısıyla samimiyetsizliği gördüğüm için buna tepki gösterdim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim. Rencide edici bir ifade kullanmadım.' ifadelerini kullandı.

Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil
OYNAT 00:59
Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. 'Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil' diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu, 'Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun' şeklinde cevap verdi.

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