İmamoğlu’na "Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil" tepkisini gösteren gazi yakını soruldu: Münasebetsiz
Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakınının kendisine "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki göstermesine dair konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu" ifadesini kullandı.
Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki göstermişti.
İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye yanıt vermişti.
Gazi yakınına "münasebetsiz" dedi
İmamoğlu olayın ardından yaptığı açıklamada, gazi yakını için “münasebetsiz” ifadesini kullanarak, “Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Yani yapacak bir şey yok. Kimdir bilmiyorum, bakılır. Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın” dedi.