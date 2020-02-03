İmamoğlu'ndan 'Ahlaksız kadın' açıklaması: Bu insanla benim yan yana durma şansım yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanlarına söylediği iddia edilen aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeleriyle ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik söylediği aşağılayıcı ve ayrımcı sözleri ile ilgili bir işlem yapıp yapmadıklarına yönelik sorusunu cevaplayan İmamoğlu şunları kaydetti:

"31 Ocak itibarıyla süreci kurum içerisinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi zaten bu konuyla ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim, kurumumuz ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye –ister çalışma arkadaşlarımdan birisine ister herhangi bir vatandaşa- inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira bu şekilde davranan bir insan zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Bu insanla benim yan yana durma şansım yok. Böyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım."

❗️AHLAKSIZ KADINA SUÇ DUYURUSU



İSMEK’in başörtülü kadın bölge sorumlularına da 'Kokuyorsunuz' diyerek hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında 20 kadın suç duyurusunda bulundu. pic.twitter.com/mrcCknHvTf — Yeni Şafak (@yenisafak) 31 Ocak 2020

Suç duyurusunda bulunuldu ve müfettiş görevlendirildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, düzenlenen bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ve aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın da kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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İBB Meltem Şişli'ye sahip çıkmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise önceki gün konuya ilişkin açıklama yaparak, kadınlara sistematik mobing uygulayan Meltem Şişli’ye arka çıktı. Anılan toplantıda kişilerin temel hak ve özgürlüklerini konu alan herhangi bir konuşma gerçekleşmediğini öne süren İBB açıklamasında şu iddialara yer verdi: “Geçen ay itibari ile İSMEK kadrosuna alınan öğretmenlerimiz arasında da böyle bir ayrıma gidilmediği açıkça görülecektir. Giyimi kuşamı nedeniyle hiçbir kadın çalışanımız mağdur edilmediği gibi bu hususta herhangi bir ayrımcılıkta yapılmamaktadır. Diğer yandan insanların yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılandığı iddia edilen kişilerle anılan yöneticinin medeni halinin aynı olması da haberin gerçek dışı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

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Bekarları hedef almıştı

CHP, İBB’yi devraldıktan sonra Yeşim Meltem Şişli, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Temmuz ayında göreve başlayan Şişli’nin ilk işi İSMEK bölge yöneticileri ile toplantı yapmak oldu. Yeni Şafak’a ulaşan ve yapılan toplantıda yer alan kadın yöneticiler CHP’li Şişli’nin bekar kadınlara yönelik kullandığı çirkin ifadeleri anlattı. Kadın personel maruz kaldıkları baskıyı şu ifadelerle dile getirdi: “İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, göreve geldikten kısa süre sonra benim de aralarında bulunduğum 20 kadın İSMEK bölge yöneticileriyle bir toplantı düzenledi.”

Toplantıda ne yaşandı?

Üç kadın yöneticinin ayrı ayrı anlatımlara göre o toplantıda şunlar yaşandı: Meltem Şişli konuşurken erkeklerin kadınları ezmesi konusunu açtı ‘Bu ancak İslam ortaçağında olur’ ifadesini kullandı. Ayrıca toplantıda yer alan kadınların başörtüsü ve çantalarının markalarına tek tek bakan Şişli, ‘Çantalarınızı havaya kaldırın. Eşarp markalarınızdan durumlarınızı anlıyorum’ diye konuştu.

Mağdurlarından R.E ise toplantı esnasında Meltem Şişli’nin kendilerine, İSMEK’te yer alan programlardan bir tanesi olan el sanatları branşlarına çok gerek olmadığını ve istihdama yönelmeleri gerektiğini aktardığını ifade etti. İfade veren isimlerden bir diğeri olan S.C ise Şişli’nin aynı toplantıda karşısında kadınları görünce, ‘Çok kadın var neden erkek yok’ şeklinde bir tepki gösterdiğini belirtti.

GÜNDEM Kadın işçilere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Çalışanlardan suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin ‘ahlaksızca’ ifadeleri yargıya taşında. Mobinge maruz kalan 14 İSMEK bölge sorumlusu Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. Dün avukatları Ferah Yıldız ile birlikte İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’na giden kadınlar, Yeni Şafak’a anlatıklarını savcı ile de paylaşarak Meltem Şişli’nin “hakaret, dini değerleri aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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