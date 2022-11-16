​İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna tepkili yanıt: Size ne? Kendi işinize bakın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HaberTürk ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALTILI MASANIN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİYİM"

Kendisinin Millet İttifakı adayı olarak seçimi kazandığını belirten İmamoğlu, "Altılı masanın icraat üreten en önemli temsilcisiyim." iddiasında bulundu.

ADAY SORUSUNA TEPKİLİ YANIT

muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Bu oyuna gelmeyelim. Bir buçuk senedir 'Aday kim, adayınız kim?' diyorlar. Size ne! Siz kendi işinize bakın." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:15 Ekrem İmamoğlu’ndan ''İstiklal'deki saksıları kaldırın'' diyen esnafa cevap: Saksıları çalıştırmak lazım Taksim'deki terör saldırısı sonrası, güvenlik zaafiyeti doğuracağı tartışmalarına neden olan İstiklal Caddesi'ndeki saksı ve banklar yeniden gündeme geldi. Bölge esnafı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “Başkanım daha önce çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bütün esnaf ağaçların kaldırılmasını istedik” dedi. İmamoğlu, bu tepkilere “Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım” cevabını verdi. BiP'te paylaş

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