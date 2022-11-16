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POLİTİKA

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna tepkili yanıt: Size ne? Kendi işinize bakın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya "Size ne siz kendi işinize bakın" sözleriyle yanıt verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlundan Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? sorusuna tepkili yanıt: Size ne? Kendi işinize bakın
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HaberTürk ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALTILI MASANIN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİYİM"

Kendisinin Millet İttifakı adayı olarak seçimi kazandığını belirten İmamoğlu, "Altılı masanın icraat üreten en önemli temsilcisiyim." iddiasında bulundu.

ADAY SORUSUNA TEPKİLİ YANIT

muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Bu oyuna gelmeyelim. Bir buçuk senedir 'Aday kim, adayınız kim?' diyorlar. Size ne! Siz kendi işinize bakın." ifadelerini kullandı.

​İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna tepkili yanıt: Size ne? Kendi işinize bakın
OYNAT 00:59
​İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna tepkili yanıt: Size ne? Kendi işinize bakın
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya 'Size ne? Siz kendi işinize bakın' sözleriyle yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan ''İstiklal'deki saksıları kaldırın'' diyen esnafa cevap: Saksıları çalıştırmak lazım
OYNAT 00:15
Ekrem İmamoğlu’ndan ''İstiklal'deki saksıları kaldırın'' diyen esnafa cevap: Saksıları çalıştırmak lazım
Taksim'deki terör saldırısı sonrası, güvenlik zaafiyeti doğuracağı tartışmalarına neden olan İstiklal Caddesi'ndeki saksı ve banklar yeniden gündeme geldi. Bölge esnafı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “Başkanım daha önce çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bütün esnaf ağaçların kaldırılmasını istedik” dedi. İmamoğlu, bu tepkilere “Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım” cevabını verdi.

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