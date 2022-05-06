Gündem İmamoğlunun otobüs pozuna bir tepki de Athena Gökhandan Sinek küçük ama mide bulandırır
POLİTİKA

İmamoğlu'nun otobüs pozuna bir tepki de Athena Gökhan'dan: Sinek küçük ama mide bulandırır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramda çıktığı Karadeniz seyahatine HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesine bir tepki de en büyük destekçilerinden Gökhan Özoğuz'dan geldi. Sosyal medyadan gezi fotoğrafını paylaşan Özoğuz, "Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim arkadaş" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlunun otobüs pozuna bir tepki de Athena Gökhandan: Sinek küçük ama mide bulandırır
Gökhan Özoğuz - Ekrem İmamoğlu

Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirdiği Karadeniz turuna HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesi sebebiyle özellikle CHP yandaşı sanatçılardan tepki alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan geldi.

"SİNEK KÜÇÜKTÜR AMA MİDE BULANDIRIR"

Sosyal medya paylaşımında İmamoğlu'yla yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Athena Gökhan şu ifadeleri kullandı: "İşte demek siyaset böyle birşey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimiZi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!"

İmamoğlu'nun otobüs pozuna bir tepki de Fazıl Say'dan geldi: Şimdi ne olacak?
GÜNDEM
İmamoğlu'nun otobüs pozuna bir tepki de Fazıl Say'dan geldi: Şimdi ne olacak?

'Ham çökelek' Atilla Taş'tan İmamoğlu'na 'otobüs' tepkisi: Adam sandım hakkımı helal etmiyorum
GÜNDEM
'Ham çökelek' Atilla Taş'tan İmamoğlu'na 'otobüs' tepkisi: Adam sandım hakkımı helal etmiyorum
Boğazından bıçaklayıp kaçtı

Boğazından
bıçaklayıp kaçtı

​Marketten çıkıp evine giden kadına taciz ve saldırı.
Şehri ikiye böldü

Şehri ikiye böldü

​Restore edilen camide bir garip manzara.
Ataşehirde bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

​Türkiye paylaştı: Mehmetçik son anda yetişti.

"​İçişleri Bakanlığı'nın hedef alınması küstah bir tertip beyhude bir çırpınıştır"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.