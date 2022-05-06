İmamoğlu'nun otobüs pozuna bir tepki de Athena Gökhan'dan: Sinek küçük ama mide bulandırır

Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirdiği Karadeniz turuna HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesi sebebiyle özellikle CHP yandaşı sanatçılardan tepki alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan geldi.

"SİNEK KÜÇÜKTÜR AMA MİDE BULANDIRIR"

Sosyal medya paylaşımında İmamoğlu'yla yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Athena Gökhan şu ifadeleri kullandı: "İşte demek siyaset böyle birşey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimiZi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!"

İşte demek siyaset böyle birşey!



Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimiZi beyan ettik.



Sinek küçüktür ama mide bulandırır.



Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş! pic.twitter.com/pYLit1U91W REKLAM May 6, 2022

GÜNDEM İmamoğlu'nun otobüs pozuna bir tepki de Fazıl Say'dan geldi: Şimdi ne olacak?