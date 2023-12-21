Ekrem İmamoğlu’nun projeleri tabela ve reklamlarda kaldı. 2018’de projelendirilip ihale edilen bir meydanın 5 yıl sonra ancak temelinin atılması İBB’nin CHP döneminde hizmet üretimi noktasındaki hantallığını bir kez daha ortaya koydu.

Turistlerin görmek istediği yerlerin başında Fatih ilçesi geliyor. Günlük nüfus kalabalığı oldukça yüksek olan bölgenin en büyük sorunu ise park yerlerinin çok az olması. İBB başkanı İmamoğlu, bölgenin park sorununu bildiğini ve sonunu çözeceği sözünü vererek, seçimi kazanmıştı. 5 yılda ancak temeli atılan projenin ne zaman bitirileceğine ilişkin ise bir açıklama ya da öngörü olmadı.