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5 yılda ancak temeli atıldı

Ekrem İmamoğlu’nun projeleri tabela ve reklamlarda kaldı. CHP’li İBB Başkanı, Aksaray’daki eski İSKİ binasının yerine 400 günde yapılacağı ilan edilen Aksaray Sanat Meydanı ve Zemin Altı Otopark projesinin 5 yılda ancak temelini atabildi.

04:00 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 03:19 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ekrem İmamoğlu’nun projeleri tabela ve reklamlarda kaldı. 2018’de projelendirilip ihale edilen bir meydanın 5 yıl sonra ancak temelinin atılması İBB’nin CHP döneminde hizmet üretimi noktasındaki hantallığını bir kez daha ortaya koydu.

BİR TÜRLÜ BAŞLAMADI

Turistlerin görmek istediği yerlerin başında Fatih ilçesi geliyor. Günlük nüfus kalabalığı oldukça yüksek olan bölgenin en büyük sorunu ise park yerlerinin çok az olması. İBB başkanı İmamoğlu, bölgenin park sorununu bildiğini ve sonunu çözeceği sözünü vererek, seçimi kazanmıştı. 5 yılda ancak temeli atılan projenin ne zaman bitirileceğine ilişkin ise bir açıklama ya da öngörü olmadı.



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#CHP
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