İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Kıbrıs Gazisinin oğlu: Ben buradayım ama gelen de yok bulan da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde şehit mezarlarına karanfil bıraktığı sırada gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz, “Burası Pervin Buldan ile çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" diyerek tepki göstermiş, İmamoğlu da “Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz, seni araştırır bulurum” diyerek yanıt vermişti. İmamoğlu'nun tehdit dolu sözleri kamuoyunda büyük tepki topladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Mustafa İlker Yılmaz’a “Beni bul” etiketiyle destek verdi. Yılmaz, gelen olumlu ve olumsuz tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki başkanlık binası önünde açıklamada bulundu.

İSMEK’te öğretmenlik yaparken işten çıkarılmasından söz ederek hakkındaki iddiaları yanıtladı.

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OYNAT 00:59 Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. 'Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil' diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu, 'Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun' şeklinde cevap verdi.









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“Sosyal medya üzerinden destek olan herkese teşekkür ederim”



Mustafa İlker Yılmaz konuşmasında, “18 Mart Şehitlerimizi anma gününde İBB Başkanı tarafından yapılan samimiyetsizliğe bir gazi yakını olarak tepkiye başkanın ‘Seni bulurum’ sözlerine ‘Beni bul’ etiketiyle sosyal medya üzerinden destek olan herkese teşekkür ederim. Bu yaşanan üzüntü verici olayı ve olayın oluş şekli üzerine yapmış olduğum 5 dakikalık röportajda arz ve izah ettim. Ancak bu konunun tamamen kişiselleştirilerek şahsıma yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen algıyla ‘İSMEK ve provokatöre kaç para verdiniz’ etiketiyle ve ya telefonuma mesajlaşma uygulamaları üzerinden ve ya benzeri adlar altında açılan hesaplardan gönderilen tehdit, hakaret ve saldırıları ve başkanın konuşmasında beni hedef göstererek insani yönü ağır basan bu tepkimi ‘münasebetsiz girişim’ olarak nitelendirmede bulunmasını asla kabul etmiyorum” dedi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM



Kendisi hakkında söylenen sözlere daha fazla cevap vermeyeceğini ifade eden Yılmaz, tehdit, küfür ve hakarette bulunanlara karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

GÜNDEM İmamoğlu'nun şehitlikte 'seni bulurum' dediği gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüğüm için buna tepki gösterdim

“Ben bunu haysiyetsizlik addederim”



Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İSMEK’teki görevine iadesiyle ilgili vermiş olduğu tavsiye kararını gösteren Yılmaz, “Buna da uymayacaklarını söylediler. Merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisi vardır. Bu anayasanın 127’nci maddesinin 5’nci fıkrasında geçiyor. Burada şehit ve gazi yakınları ile ilgili bir müktesebat var. Uygulamada birlik var. ‘Beni bakanlığın işine iade edebilirsin’ diyor. Benim Valiliğim, ‘öğretmenlik talebine ilişkin gerekli hassasiyeti göster’ diyor. Kamu denetçiliği kurumumuz işe iade kararıyla ilgili tavsiye kararı veriyor. Süresi içinde işlem tesis etmiyor. Benim bununla alakalı açılmış olan ve yürütülmekte olan bir davam var. Ben bunu haysiyetsizlik addederim. Ben bununla ilgili gelmedim” dedi.

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DHA

“Gelen de yok, bulan da yok”



Gara’daki şehitler için dua etmek amacıyla Şehitliğe gittiğini söyleyen Yılmaz, “Onlardan şefaat istemeye geldim. Kişi karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. Kendisiyle beni karıştırmasın. Şehitlerimizin aziz hatırasına dua etmek, onlardan şefaat talep etmek için geldim. Bu inançta olan bir insanım. Ben kalkıp oraya şov yapmak için gitmedim. Benim elimde evraklarım var. Sürecim zaten devam ediyor. Ben buradayım. Beni bulmak isteyen bulur. Evraklarım kendilerinde. Telefonum da, adresim de belli. Gelen de yok, bulan da yok. Bunu daha fazla devam ettirmesinler” dedi.

GÜNDEM Gazi yakınına 'seni bulurum' diye tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'na karşı sosyal medya ayağa kalktı: Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı

OYNAT 01:26 İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüm, makul bir tepki verdim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'nde 'Burası Pervin Buldan'la ağaç diktiğin hatıra ormanı değil.' diyerek tepki gösteren gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz, konuştu. Yılmaz, 'Beylikdüzü'nde Makarios'un heykelini dikenler, Apo'nun heykelini dikenlerle aynı kareye giriyor. 10 gün önce Pervin Buldan'ın adını da geçirerek Kadınlar Günü'nü kutluyorsun. Bir şehit annesinin, gazi yakınlarının hiç mi hatırı yok burada. Dolayısıyla samimiyetsizliği gördüğüm için buna tepki gösterdim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim. Rencide edici bir ifade kullanmadım.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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