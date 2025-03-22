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İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ifadesi de sona erdi: Hakkındaki karar bekleniyor

İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ifadesi de sona erdi: Hakkındaki karar bekleniyor

18:5722/03/2025, Cumartesi
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlıları taşıyan otobüsler, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.
Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlıları taşıyan otobüsler, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verme işlemleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 91 kişi adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, önce İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa bir saat boyunca ifade verdi. İmamoğlu'nun daha sonra 'yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi alındı. Mahkemenin kararı bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör suçlamalarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşamba sabahı gözaltına alındı. Dün yolsuzluk iddialarına ilişkin 121 sayfalık sorulara yanıt veren İmamoğlu, bugün terör soruşturması kapsamında da 5 saat süren ifade verdi.

Adliyeye sevk edildiler

18 sayfalık savunması sonrası sağlık kontrolünden geçirilen İmamoğlu, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.


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İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ifadesi de sona erdi: Hakkındaki karar bekleniyor
Gündem / Politika
22 Mart, Cumartesi

İmamoğlu dahil 91 kişi, saat 19.30 itibarıyla adliyeye ulaştı.

Savcılık ifadesi tamamlandı

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu,
önce İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında
savcılığa bir saat boyunca ifade verdi.

Daha sonra İmamoğlu'nun 22.00 sıralarında 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi alındı.

En son 'yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi alınmaya başlandı ve saat 02.00 sularında tüm ifade işlemleri sonlandı.
Tüm zanlıların ifade işlemlerinin tamamlanması için 34 savcı görevlendirildi.

Dün suçlamaları reddetmiş, iddialara tek bir yanıt vermişti

İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde verdiği ifadesinde tüm suçlamaları reddetmiş, "Sorularınızı muhatap almıyorum" demişti.

İmamoğlu, telefon kayıtlarıyla ilgili suçlamalarla ilgili, belediye başkanı olarak yüzlerce kişiyle görüştüğünü ve bu tür bağlantıların anlamlı olmadığını söyledi.

İmamoğlu, PKK/KCK iltisaklı isimlerin belediyede işe alındığı iddialarını reddedip, seçim sürecinde farklı siyasi partilerle temasların doğal olduğunu belirtti.

Azad Barış ile görüştüğünü söyleyen İmamoğlu, DEM Partili yetkililerle beraber yerel seçim süreçlerini değerlendirdiklerini ifade etti.

İmamoğlu hakkındaki suçlamalar ne?

İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:
  1. Suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği
  2. Rüşvet
  3. İrtikap (görevi kötüye kullanarak haksız kazanç sağlama)
  4. İhaleye fesat karıştırma
  5. Nitelikli dolandırıcılık
  6. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme
  7. PKK/KCK terör örgütüne yardım etme
  8. Soruşturmanın seyri ve İmamoğlu'nun hukuki durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.


#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Adliye

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