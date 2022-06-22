Gündem İman Ayetleri Hat Sergisinin yeni durağı Trabzon
TRABZON

“İman Ayetleri Hat Sergisi”nin yeni durağı Trabzon

Albayrak Grubu’nun geleneksel hale getirdiği ve bu yıl “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetlerin konu olarak seçildiği “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin 10'uncu durağı Trabzon oldu. Sergi açılışında konuşan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, “Albayrak Grubu olarak Türkiye için 70 yıldır üretmek için çalışırken, sanat dünyasına da kalıcı eserler bırakmak istiyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​ “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin yeni durağı Trabzon
Tören sonunda protokol davetlileri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi ve sergiyi gezdi.

Albayrak Grubu’nun, İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle sekiz yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü hat eserleri sergisi, bu kez Trabzon’da sergileniyor.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi 23 Temmuz’a kadar gezilebilecek.

Hat sanatçılarının gelenek ile moderni harmanlayarak, hat çeşidi, renk ve malzeme sınırlaması olmaksızın özgün bakış açısıyla meydana getirdiği eserler, önce 2022 Albayrak Hat Takvimi’nin yapraklarını süslemiş, ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sergilenmişti.

13 ünlü hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı sergi daha sonra İstanbul’un birçok farklı mekanında sanatseverlerin beğenisine sunulmuş ve ciddi ilgi görmüştü.

İlk kez İstanbul dışında bir şehirde Balıkesir’de sergilenen eserler, şimdi Trabzon’da sergilenme fırsatı buluyor. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilen “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacisalihoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve hat sanatı gönüllüleri katıldı.

Hat eserleri Anadolu’yu geziyor

Törende konuşan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, “Ocak ayında Ayasofya Camii’nde sergimizin ilk startını vermiştik. Yine İstanbul’da farklı noktalarda bu eserleri sanatseverlerle buluşturduk. Anadolu’daki ilk durağımız Balıkesir, ardından Trabzon oldu. Bu eserlerin en önemli özelliği modern ve gelenekseli sentezlemesi. İslam sanatı çok zengin bir çeşitliliğe sahip. Biz de İslam sanatının bir dalı olan hat sanatını olabildiğince yaşayalım, sanatseverlere ulaştıralım ve bu geleneği devam ettirelim istiyoruz. Albayrak Grubu olarak Türkiye için 70 yıldır üretmek için çalışırken, sanat dünyasına da kalıcı eserler bırakmak istiyoruz” dedi.

Sivri, konuşmasının ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e günün anısına hat eseri takdim etti. Tören sonunda protokol davetlileri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi ve sergiyi gezdi.

Albayrak Grubu Hat Takvimi Proje Koordinatörü Hattat İbrahim Şengül de ziyaretçilere eserler hakkında detaylı bilgi verdi. Usta hattatlar Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu’nun eserlerinin yer aldığı sergi, 23 Temmuz’a kadar Trabzonluları ağırlamaya devam edecek.

Hat sanatı her eve girecek
HAYAT
Hat sanatı her eve girecek

Albayrak Grubu'ndan iman ayetleri hat sergisi: Balıkesir Kent Konseyi’nde 9 Haziran tarihine kadar gezilebilecek
HAYAT
Albayrak Grubu'ndan iman ayetleri hat sergisi: Balıkesir Kent Konseyi’nde 9 Haziran tarihine kadar gezilebilecek

Ayasofya’da hat şöleni: “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu
HAYAT
Ayasofya’da hat şöleni: “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu
Suudi Veliaht Prens Ankarada

Suudi Veliaht Prens Ankara'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.
Sadece 20 dakika sürdü

Sadece 20 dakika sürdü

​Gökyüzünde gören telefona sarıldı.
Marmaristeki orman yangını nedeniyle 20 ev tedbiren boşaltıldı

Çalışmalar 35 yıldır sürüyordu: İlk kez bulundu.

​Toplama işlemi başladı: Tüm illerden işçi çağırıyorlar.

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.

Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gündem

Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Havanın kararmasıyla helikopter müdahalesine ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladı. Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. MSB de yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son dakika açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Soylu ise "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi, çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Ukrayna ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürütüyor
Dünya

Ukrayna ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürütüyor

Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde taarruz operasyonu yürüttüklerini ancak Rus birliklerinden kontrolleri geri alınan yerleşimlerin güvenlik açısından açıklanmadığını belirtti.
Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı
Gündem

Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı

İstanbul Başakşehir Olimpiyat Stadına giden yan yolda ağaçlık alanda erkek ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemeler sonucunda şüpheli şahsın, maktulün damadı olduğu belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.