​ “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin yeni durağı Trabzon

Albayrak Grubu’nun, İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle sekiz yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü hat eserleri sergisi, bu kez Trabzon’da sergileniyor.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi 23 Temmuz’a kadar gezilebilecek.

Hat sanatçılarının gelenek ile moderni harmanlayarak, hat çeşidi, renk ve malzeme sınırlaması olmaksızın özgün bakış açısıyla meydana getirdiği eserler, önce 2022 Albayrak Hat Takvimi’nin yapraklarını süslemiş, ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sergilenmişti.

13 ünlü hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı sergi daha sonra İstanbul’un birçok farklı mekanında sanatseverlerin beğenisine sunulmuş ve ciddi ilgi görmüştü.

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İlk kez İstanbul dışında bir şehirde Balıkesir’de sergilenen eserler, şimdi Trabzon’da sergilenme fırsatı buluyor. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilen “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacisalihoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve hat sanatı gönüllüleri katıldı.

Hat eserleri Anadolu’yu geziyor

Törende konuşan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, “Ocak ayında Ayasofya Camii’nde sergimizin ilk startını vermiştik. Yine İstanbul’da farklı noktalarda bu eserleri sanatseverlerle buluşturduk. Anadolu’daki ilk durağımız Balıkesir, ardından Trabzon oldu. Bu eserlerin en önemli özelliği modern ve gelenekseli sentezlemesi. İslam sanatı çok zengin bir çeşitliliğe sahip. Biz de İslam sanatının bir dalı olan hat sanatını olabildiğince yaşayalım, sanatseverlere ulaştıralım ve bu geleneği devam ettirelim istiyoruz. Albayrak Grubu olarak Türkiye için 70 yıldır üretmek için çalışırken, sanat dünyasına da kalıcı eserler bırakmak istiyoruz” dedi.

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Sivri, konuşmasının ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e günün anısına hat eseri takdim etti. Tören sonunda protokol davetlileri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi ve sergiyi gezdi.

Albayrak Grubu Hat Takvimi Proje Koordinatörü Hattat İbrahim Şengül de ziyaretçilere eserler hakkında detaylı bilgi verdi. Usta hattatlar Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu’nun eserlerinin yer aldığı sergi, 23 Temmuz’a kadar Trabzonluları ağırlamaya devam edecek.

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HAYAT Hat sanatı her eve girecek

HAYAT Albayrak Grubu'ndan iman ayetleri hat sergisi: Balıkesir Kent Konseyi’nde 9 Haziran tarihine kadar gezilebilecek