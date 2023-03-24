'IMF'den borç aldık' yalanı ifşa olan İYİ Partili Bilge Yılmaz: Ekonomi yönetimine adayım

'IMF'den borç alındı' iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduklarını açıkladı.
"Fark yaratacağımıza eminiz"
Yılmaz, şöyle konuştu:
IMF yalanını Bakan Nebati ortaya çıkarmıştı
Yılmaz, geçtiğimiz yıl Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında Türkiye'nin IMF'den borç aldığını öne sürmüştü. "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" ifadesini kullanan Yılmaz'ın yalanı, Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamasıyla ifşa olmuştu.