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'IMF'den borç aldık' yalanı ifşa olan İYİ Partili Bilge Yılmaz: Ekonomi yönetimine adayım

İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyledi. "Fark yaratacağımıza eminiz, onun için de hazırız." açıklamasında bulunan Yılmaz, geçtiğimiz sene Türkiye’nin IMF’den borç aldığını iddia etmişti. Yılmaz'ın gerçek dışı iddiası Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamasıyla ifşa olmuştu. Bakan Nebati, Yılmaz'a seslenerek "Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" demişti.

11:33 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
'IMF'den borç alındı' iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduklarını açıkladı.

'IMF'den borç alındı' iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduklarını açıkladı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ekonomi yönetimine aday olduğunu açıkladı. T24'e açıklamalarda bulunan Yılmaz,
"Bu çok doğal bir şey. Zaten böyle bir iddianız yoksa bunu yapmamanız lazım"
dedi.

"Fark yaratacağımıza eminiz"

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben bu işe kalkıştığımdan beri ekonomi yönetimine adayım ya da grup olarak biz adayız. Bu çok doğal bir şey. Zaten böyle bir iddianız yoksa bunu yapmamanız lazım. Arkamda bir siyasi anlaşma olduğu için değil, bu işi iyi yapabileceğimizi bildiğimden bunu söylüyorum. Fark yaratacağımıza eminiz, onun için de hazırız. Bize görev verilirse benim her kadroyu doldurabilecek hazırlığımın olması lazım"

IMF yalanını Bakan Nebati ortaya çıkarmıştı

Yılmaz, geçtiğimiz yıl Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında Türkiye'nin IMF'den borç aldığını öne sürmüştü. "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" ifadesini kullanan Yılmaz'ın yalanı, Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamasıyla ifşa olmuştu.

Bakan Nebati: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da çarpıtıyorsunuz

Türkiye’nin IMF ile anlaşma ya da program yapmadığını belirten Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Sayın Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü"
demişti.



#Bilge Yılmaz
#İYİ Parti
#IMF
#Nureddin Nebati
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