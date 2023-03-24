'IMF'den borç aldık' yalanı ifşa olan İYİ Partili Bilge Yılmaz: Ekonomi yönetimine adayım

"Ben bu işe kalkıştığımdan beri ekonomi yönetimine adayım ya da grup olarak biz adayız. Bu çok doğal bir şey. Zaten böyle bir iddianız yoksa bunu yapmamanız lazım. Arkamda bir siyasi anlaşma olduğu için değil, bu işi iyi yapabileceğimizi bildiğimden bunu söylüyorum. Fark yaratacağımıza eminiz, onun için de hazırız. Bize görev verilirse benim her kadroyu doldurabilecek hazırlığımın olması lazım"