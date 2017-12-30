AK Parti Sinop İl Kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrağımıza eş bir bayrak olamaz. Artık terörü de teröristi de bu ülkede bitiriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar;

Bayrağımıza eş bir bayrak olamaz. Artık terörü de teröristi de bu ülkede bitiriyoruz.

Hakkari ve Şırnak kongrelerinde de herkes ellerinde Türk bayraklarıyla şu an yaşadığımız heyecanı yaşıyorlardı. Az öncede söyledim biz bu millete Ferhat olduk, sizlerde Şirin. Onun için dağları delerek bu yolları aşıyoruz.

2018 bizim için bir sıçrama yılı olacak. 2017'de büyüme oranıyla dünyada bir numara olduk. Evelallah yürüyoruz. IMF başkanına 15 yıl önce ne dedim; Sen IMF'nin mi Türkiye'nin mi başkanısın' dedim. IMF'e olan borcumuzu da bitirdik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından kongrenin yapılacağı alana geçti.