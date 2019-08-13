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İMKB imamını notları yaktı!

Borsa İstanbul Eski Genel Müdür Yardımcısı Ali Çöplü’nün bilgisayarında yapılan incelemeler, Çöplü’nün FETÖ’ye duyduğu aidiyeti ortaya koydu. Kendisine aylık 500 Dolar himmet ödemesi gerektiği talimatı verilen Çöplü’nün hakkında FETÖ soruşturması bulunan bir şüpheliyi Borsa İstanbul’a kazandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Ali Çöplü
Ali Çöplü

Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Borsa İstanbul’un eski Genel Müdür Yardımcısı Ali Çöplü’den ele geçirilen dijitallere ilişkin rapor dava dosyasına girdi. E-mail adresindeki kayıtlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda bakan ve korumaları hakkında notlar tutan Çöplü’nün bilgisayarında bulunan bir belgede, ABD New Jersey’de bulunan Patterson’da örgüte ait yeni alınan binaya himmet verme konusunda eşi ile tartıştığı yer aldı.

ÖRGÜTE BORÇLU HİSSETTİ

Çöplü’nün bilgisayarında örgüte karşı kendisini borçlu hissederek, aidiyet duygusunun bulunduğuyla ilgili kayıtlara rastlandı. E-mail adresinde yapılan incelemelerde de Mehmet Şahpolat isimli örgüt üyesinin Ali Çöplü’ye aylık 500 dolar himmet ödemesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldı.

FETÖ ŞÜPHELİSİNE ARACI OLDU

  • ABD vatandaşlığı da bulunan Çöplü, 13 Mart 2014 tarihinde Borsa İstanbul’da danışman olarak işe başladığı kurumdan 12 Eylül 2014 tarihinde ayrıldı. FETÖ’nün Borsa İstanbul’daki köstebeklerinden bir tanesi olan Çöplü aynı zamanda hakkında FETÖ soruşturması bulunan F.A isimli bir şüpheliyi de Borsa İstanbul’da işe alınabilmesi için aracı olduğu da dava dosyasında yer alıyor.


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