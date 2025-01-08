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İmralı heyetinin Demirtaş ziyareti için başvuru yaptı

İmralı heyetinin Demirtaş ziyareti için başvuru yaptı

16:208/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
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İmralı heyeti Demirtaş'la görüşmeye hazırlanıyor.
İmralı heyeti Demirtaş'la görüşmeye hazırlanıyor.

DEM Parti İmralı heyetinin, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşeceği iddia edildi.

Terörist başı Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından siyasi parti liderleri ve yetkilileriyle bir araya gelen DEM Parti İmralı heyetinin, 11 Ocak Cumartesi günü Selahattin Demirtaş ile, 12 Ocak Pazar günü Figen Yüksekdağ ile görüşeceği iddia edildi.


Heyet, 11 Ocak günü Demirtaş’la görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu. Bakanlıktan yanıt bekleniyor.



#İmralı
#DEM Parti
#Selahattin Demirtaş
#Figen Yüksekdağ
#TBMM

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