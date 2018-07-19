İmza savaşları

CHP'de 24 Haziran sonrası alevlenen parti içi hesaplaşma, olağanüstü kurultay için imza savaşına dönüştü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlayan isyan gün geçtikçe büyürken, Muharrem İnce'nin ekibi noter onaylı imza toplama çalışmalarını sürdürüyor. Olağanüstü kurultay için 625 delegenin imza vermesi gerekiyor. İnce ve ekibi, kurultay talebiyle imza veren delege sayısında şimdiden 500'ü aştı. Giderek daha da panikleyen CHP yönetimi ise İnce ekibinin bu kadar imzaya ulaşmadığını, toplanan rakamın ancak 120 civarında olduğunu savundu.

RAHATLIKLA AŞARIZ

Öte yandan imza sürecinin başladığını duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "625’i fazlasıyla aşacağımız için rakamlara takılmıyoruz" dedi. Yönetimin, imzaların 120 civarında olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Tüzün, "Notere giden bir delege üç nüsha imzalıyor. Biri noterde kalıyor, ikisini de kendisi alıyor veyahut da birini muhatabına gönderiyor. Bazı arkadaşlar muhatabına göndermiş olabilirler, yani CHP Genel Merkezi'ne. Dolayısıyla sayı orada o şekilde çıkıyordur" diye konuştu.

İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke’nin başı çektiği ‘Gelecek İçin Biz’ adlı grup, CHP’de Muharrem İnce lehine çalışmaya başladı.

KATILIM ARTIYOR

'Değişim ve Umut Kurultayı' adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan İnce'ye Kılıçdaroğlu muhaliflerinin desteği de günden güne artıyor. Parti içinde 'değişim' isteyen Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Erdal Aksünger, Necati Yılmaz gibi isimlere önceki gün İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Barış Yarkadaş katıldı; dün ise İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke'den olağanüstü kurultay çağrısı geldi. 'Gelecek için Biz' adlı bir grup kuran muhalifler, partide yönetimin değişmesi için seçim istedi.

CHP yönetimini eleştiren sert bir açıklama yapan ekip, yayınladığı bildiride şu ifadeleri kullandı: "24 Haziran seçim sonuçları CHP'de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hâl böyleyken CHP'nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Partimizin vakit geçirmeden olağanüstü kurultaya gitmesi zorunludur. CHP delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz."

Markaja başladı

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye yönelen delegeleri yakın markaja aldı. Delege yapısının büyük ölçüde Kılıçdaroğlu’nun kontrolünde olduğu CHP’de İnce cephesinin işinin kolay olmadığı dile getiriliyor. Parti içi kaynaklara göre İnce, olağanüstü kurultay için gerekli 625 imzaya ulaşsa bile tablo, kurultay sırasında değişkenlik gösterebilir. Çünkü mevcut delege yapısı Kılıçdaroğlu tarafından oluşturuldu ve İnce, geçmişte başkanlık için yarıştığı Kılıçdaroğlu karşısında bir kez daha yenilgi yaşayabilir.

Başdanışmanı da terk etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve CHP Kurultay Delegesi olan Ekrem Kerem Oktay da muhaliflerin safına katıldı. Görevinden istifa eden Oktay, olağanüstü Kurultay için imza verdiğini duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Oktay, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla toplumun her kesiminde yükselen bir değişim beklentisine yol açmıştır. Halkımız, CHP’nin yenilenmesini ve çok daha güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesine liderlik etmesini bekliyor. Bu talebin gereğini yerine getirmek hepimizin temel görevi. Parti kültürümüz ve ilkelerimiz de parti içi demokrasinin işletilmesini, en yüksek karar organımız olan kurultayın toplanarak bu dönemin muhasebesinin yapılmasını gerektirmektedir. Bugün Türkiye’de rejim değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP de değişmeli, yeninden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır.”

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