Gündem İnadı sayesinde 30 yıllık ağaç sökülmekten kurtuldu
TEKİRDAĞ

İnadı sayesinde 30 yıllık ağaç sökülmekten kurtuldu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir bulvardaki ağaçlar, kaldırım genişletme çalışmaları nedeniyle söküldü. İşletmesinin önündeki 30 yıllık ağacın sökülmesine kıyamayan bir esnaf ise, verdiği mücadeleler sonucu ağacı sökülmekten kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Tarık Kerse isimli esnaf
Tarık Kerse isimli esnaf

Kapaklı Belediyesi, bir süre önce kaldırım genişletme çalışmaları nedeniyle Pınar Bulvarı üzerindeki ağaçları sökerek ormanlık bir alana taşıma kararı aldı. Kararın ardından bulvardaki ağaçlar tek tek sökülürken, bir esnaf belediyeye karşı çıkarak işletmesi önündeki ağacın sökülmesini engelledi. Konuyla ilgili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile görüşen Tarık Kerse isimli esnaf, 30 senelik ağacın sökülme kararının iptal edilmesini istedi.

Kesilmekten kurtulan ağaç

Başkan ile görüştüm

Konuyla ilgili açıklama yapan Kerse, "Bir sabah geldiğimde kazıldığını gördüm, direkt belediye başkanımız ile görüştüm. Kendisi ‘İstemiyorsan ağacın kalabilir’ dedi. Diğer esnaflarımız da bu şekilde yapsaydı belki de hiçbir ağaç sökülmezdi. Biz bu ağaçtan memnunuz, kaldırılmasını istemiyoruz. Yıllardır gölgenin altında binlerce insan gelip geçiyor, bulvara ferah bir hava katıyor. Bu ağacı kaldırsak yerine ne koyacağız? Esnaflar olarak bu konuda beraberlik oluşturmamız lazım” diye konuştu.

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