İnanılması güç hakaret

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesince yazılan 9 sayfalık gerekçeli kararda, "Davalı taraf yaptığı konuşmada, davacı hakkında inanılması güç ve kabullenilmesi mümkün olmayan hakaret dolu ifadelerde bulunmuştur. Doğrudan davacı tarafa hakaret teşkil eden bu sözlerin ifade hürriyeti kapsamında korunmadan yararlanması mümkün değildir. AİHM'nin kararlarında da bu tür ifadelerin 'düşük değerli ifade' olarak kabul edildiği ve korunmadan yararlanamayacağı bilinmektedir. Siyasetçi de olsa, hiç kimsenin bu denli 'düşük değerli ifadeye' katlanma yükümlülüğü bulunmamaktadır" denildi. Kararda, "Davalı taraf konuşmasında, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olan davacıya yönelik olarak eleştiriden ziyade eleştiri adı altında hiçbir hukuk düzeni tarafından korunmadan yararlanması mümkün olmayan ağır hakaretlerde bulunmuştur" ifadesine yer verildi.