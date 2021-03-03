Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında siyasi kariyerine devam edeceğini açıklayan ve parti kurma hazırlığında olan eski vekil Muharrem İnce, CNN Türk'te hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

"Destek ödemesi yapılmadı" iddiasına Bakan'dan yanıt

Çiftçilere 2019 yılına ait destek ödemelerinin yapılmadığını iddia eden İnce'ye yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Sunucu Ahmet Hakan Coşkun'a mesaj yoluyla ulaşan Bakan Pakdemirli, İnce'nin yanlış yönlendirildiğini ifade etti.

Bakan, "2019 yılından kalma ödenmemiş desteğimiz yoktur. Destekler doğası gereği üretilene verildiği için 2019 desteği 2020'de ödenir. Kendisine selamlar" dedi.

Bu açıklama üzerine söz alan İnce, Bakan Pakdemirli'nin işi bilmediğini iddia etti. Coşkun'un "Bu bir kural herhalde ki Bakan Pakdemirli böyle söylüyor" çıkışı üzerine İnce, "Yok böyle bir kural" ifadelerini kullandı.

REKLAM

OYNAT 00:43 İnce’nin "Çiftçiye destek ödemesi yapılmadı" iddiasını Bakan Pakdemirli yalanladı Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında hükümetin tarım politikasını 'Çiftçilere 2019 yılının destek ödemeleri yapılmadı' ifadeleriyle eleştirdi. İnce'ye yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, desteklerin doğası gereği üretilene verildiği için bir yıl geriden yapıldığını ve 2019 yılına ait hiçbir ödemenin kalmadığını ifade edince İnce, 'Sayın bakan işi bilmiyor. Böyle bir kural yok' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder