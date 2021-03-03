Gündem İncenin Çiftçiye destek ödemesi yapılmadı iddiasını Bakan Pakdemirli yalanladı
POLİTİKA

İnce’nin ‘Çiftçiye destek ödemesi yapılmadı’ iddiasını Bakan Pakdemirli yalanladı

Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında hükümeti tarım politikasını "Çiftçilere 2019 yılının destek ödemeleri yapılmadı" ifadeleriyle eleştirdi. İnce'ye yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, desteklerin doğası gereği üretilene verildiği için bir yıl geriden yapıldığını ve 2019 yılına ait hiçbir ödenmemiş desteğin olmadığını ifade edince İnce, "Sayın bakan işi bilmiyor. Böyle bir kural yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce.
Muharrem İnce.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında siyasi kariyerine devam edeceğini açıklayan ve parti kurma hazırlığında olan eski vekil Muharrem İnce, CNN Türk'te hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

"Destek ödemesi yapılmadı" iddiasına Bakan'dan yanıt

Çiftçilere 2019 yılına ait destek ödemelerinin yapılmadığını iddia eden İnce'ye yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Sunucu Ahmet Hakan Coşkun'a mesaj yoluyla ulaşan Bakan Pakdemirli, İnce'nin yanlış yönlendirildiğini ifade etti.

Bakan, "2019 yılından kalma ödenmemiş desteğimiz yoktur. Destekler doğası gereği üretilene verildiği için 2019 desteği 2020'de ödenir. Kendisine selamlar" dedi.

Bu açıklama üzerine söz alan İnce, Bakan Pakdemirli'nin işi bilmediğini iddia etti. Coşkun'un "Bu bir kural herhalde ki Bakan Pakdemirli böyle söylüyor" çıkışı üzerine İnce, "Yok böyle bir kural" ifadelerini kullandı.

İnce’nin
OYNAT 00:43
İnce’nin "Çiftçiye destek ödemesi yapılmadı" iddiasını Bakan Pakdemirli yalanladı
Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında hükümetin tarım politikasını 'Çiftçilere 2019 yılının destek ödemeleri yapılmadı' ifadeleriyle eleştirdi. İnce'ye yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, desteklerin doğası gereği üretilene verildiği için bir yıl geriden yapıldığını ve 2019 yılına ait hiçbir ödemenin kalmadığını ifade edince İnce, 'Sayın bakan işi bilmiyor. Böyle bir kural yok' dedi.

Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru: HDP aday çıkarsaydı yerel seçimleri alabiliyor muyduk?
GÜNDEM
Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru: HDP aday çıkarsaydı yerel seçimleri alabiliyor muyduk?

Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.