Gündem İncenin partisine katılacağı iddia edilen CHPli Böcek Partimde kalacağım
ANTALYA

İnce’nin partisine katılacağı iddia edilen CHP’li Böcek: Partimde kalacağım

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin partisine geçeceğine yönelik iddiaları yalanladı. İnce ile ilişkisinin iyi olduğu ancak partisine katılmak istemediğini söyleyen Böcek, "Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim Antalya’da hizmetimi sürdüreceğim" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in uzun süredir Muharrem İnce’yle görüştüğü ve Memleket Hareketi’ne geçeceği öne sürülmüştü.

İddialara ilişkin açıklama yapan Böcek, CHP'den ayrılmayacağını söyledi.

Muharrem İnce'yle tanışıklığının eskiye dayandığını ve kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Böcek, "Parti değiştirme niyetim yok bugüne kadar da böyle bir niyetim olmadı. Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim Antalya’da hizmetimi sürdüreceğim" dedi.

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