İnceöz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın kuruluşlarının, halkı tarafsız ve doğru haberlerle buluşturmaları; ayrıca gündeme taşıdıkları konularla siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel gelişime ve kalkınmaya yaptıkları büyük katkılar nedeniyle demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı.

Milli değerlere bağlı, Türkiye’nin çıkarlarını gözeten basın yayın kuruluşlarının varlığının, Türkiye’nin gücünün dünyaya yansıması olduğunu belirten İnceöz, "Milli değerlere bağlı bir medyanın ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu 15 Temmuz akşamında acı bir şekilde tecrübe ettik." diye konuştu.

İlknur İnceöz, medya kuruluşlarının, bu milletten gasp edilen silahların namluları üzerlerine doğrultulmasına, haber merkezleri teröristler tarafından basılmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını canlı yayınlayarak hain darbe girişiminin akamete uğratılmasında büyük ve önemli rol oynadığını kaydetti.

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İnceöz, şunları ifade etti:

"15 Temmuz gecesi basının ne kadar değerli görev yaptığını gördük. Tüm medya kuruluşları o gece, dünya görüşü ne olursa olsun milli duruş sergileyerek, Türkiye'nin hain bir yapının tuzağına düşmesini engelledi. FETÖ terör örgütünün güdümündeki basın kuruluşlarının, 17/25 Aralık yargı darbe girişiminde iftiralarıyla, düzmece haber ve ses kayıtlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı, Hükümetimizi ve AK Parti'yi tüm güçleri ile hedef aldıklarını açıkça gördük. Gizli ajandaları karanlık eller tarafından yazılan FETÖ'nün medyasının da Türkiye'nin itibarını kendi karanlık emelleri uğruna nasıl zedelediğini açıkça gördük.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir devlet olmasını istemeyen karanlık odakların emrinde olan sözde gazetecilerin, MİT TIR'ları haberleri ile vatana ihanet ettikleri bağımsız mahkemeler tarafından da onaylandı.Türkiye'de hainlikleri deşifre olduktan sonra firar eden teröristler şimdi ABD'de görülen Hakan Atilla davasında boy gösteriyor. Türkiye'yi hedef alan tüm alçak yapılanmalarla kol kola girmeyi kendisine görev edinen bu hain yapılanma, iftira ve yalanlarıyla yabancı kamuoyunu etkilemek için var güçleri ile çalışmaya devam ediyor."

"Vatansever ve demokrasi yanlısı gazetecilere hakaret"

İnceöz, Türkiye'nin birliğine kast eden hainleri gazeteci olarak nitelemenin, Türkiye'deki vatansever ve demokrasi yanlısı gazetecilere hakaret olduğunu belirtti.

Türkiye'de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle insanların suçlanmadığını, yargılanmadığını söyleyen İnceöz, yargılanan ya da tutuklu olanların, ya terör örgüt üyesi olma ya da onlarla irtibatlı, iltisaklı oldukları gerekçesiyle yargılandığını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, 2001'de kurulan AK Parti ve partinin kurucusu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın medya tarafından hep acımasızca eleştirildiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 9 sütuna atılan 'Muhtar bile olamaz' manşetlerine rağmen bugün devletin zirvesinde sadece Türkiye'nin değil tüm İslam aleminin umudu olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"Dün 'Genç subaylar rahatsız' manşetini atanların, bugün Türkiye'de basın özgürlüğünden şikayetçi olmalarının samimiyetini de milletimizin takdirine bırakıyorum." diyen İnceöz, zorlu koşullarda görevlerini yerine getirerek toplumun bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan ve büyük katkıları olan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, aileleriyle birlikte nice mutlu, sağlıklı ve başarılı yıllar diledi.