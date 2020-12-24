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ADANA

İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı

Adana’da İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan bir drone paniğe neden oldu. Bir süre sonra bahçeye düşen drone incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı. Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

F-16'lar havalandı

Bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı.

Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.


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