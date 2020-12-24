İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı Adana’da İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan bir drone paniğe neden oldu. Bir süre sonra bahçeye düşen drone incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı. Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Haber Merkezi 24 Aralık 2020, 10:24 Son Güncelleme: 24 Aralık 2020, 10:26 AA