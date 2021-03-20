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DİYARBAKIR TÜRKİYE

İndirimi duyan oraya koştu: Koronavirüse rağmen izdiham çıktı

Diyarbakır'da, daha önce sosyal medyadan duyurulan indirimin bugün başlamasıyla hediyelik eşya ve çeyizliklerin satıldığı mağaza önünde izdiham oldu.

Haber Merkezi DHA
Kapıda oluşan uzun kuyruklar böyle görüntülendi.
Kapıda oluşan uzun kuyruklar böyle görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, polisin kalabalığa uyarı yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi.

Çeyizlikler ile hediyelik eşya satışı yapılan mağaza tarafından sosyal medyadan 1 ay önce duyurulan indirim, bugün başladı.

Mağaza önüne sabah erken saatlerden itibaren akın edenler, kalabalığa neden oldu. İndirimli ürün almak isteyenler, koronavirüs tedbirleri hiçe saydı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle mağaza önüne polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlardan uyarı anonsları yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı
OYNAT 00:59
Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı
Diyarbakır'da, bir mağaza, bir ay önce sosyal medyada piyasanın altında indirimli olarak hediyelik eşya ve çeyizlik ürünlerin satışı yapılacağının duyurdu. Kampanya bugün başlamasıyla sabah saatlerinde çok sayıda kişi mağazanın önünde kalabalık oluşturması, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Polisin kalabalığa yaptığı uyarı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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