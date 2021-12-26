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BURSA

İnegöl Belediye Başkanı sosyal medya hesabından paylaştı savcılık harekete geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki çöp konteynerini ateşe veren şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
İnegöl Belediye Başkanı sosyal medya hesabından paylaştı savcılık harekete geçti
İnegöl'de çöp konteyneri ateşe verildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki çöp konteynerini ateşe veren şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı.

İHA

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir" diyerek tepki gösterdi.

İHA

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban
İHA
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban
  • "22.12.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında, 6 Eylül Caddesi’nde bulunan İnegöl Belediyesine ait çöp konteynerine yanıcı madde koyan ve konteynerin kullanılmaz hale gelmesine neden olan şahıs/şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen Yakarak Kamu Malına Zarar Verme suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şahıs veya şahısların kimlik bilgilerinin tespiti, yakalanarak gözaltına alınması için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İnegöl'de bir kez daha nüfus tabelası şaşkınlığı: 'Her şey kontrol altında'
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Dört ay önce, Bursa'dan İnegöl'e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir'den İnegöl'e giriş tabelasında ise bu rakam 274 bin olarak yer aldı.
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Tabelalardaki fark şaşkınlığa neden olurken, 4 binlik nüfus farkı şaka konusu da oldu.
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Tepkilerin ardından tabelalardaki sayılar, düzeltildi. Geçen pazartesi günü ise ilçenin giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silindiği görüldü.
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Vatandaşlar bir kez daha şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların durumla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Her şey kontrol altında\" dedi.
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'270 BİN KAYIP ZOR BULUNUR'<br> <br> İlçede yaşayan Sinan Çelik, “Eski tabelalarda 4 bin kişi kayıp vardı. Şimdi 270 bin kişi kayıp. Bu duruma sadece gülüyorum. Geçen aylarda hatırladığınız gibi tabelamızda 4 bin kayıp vardı. Şimdi tabelalarda hiçbir şey kalmadı. 270 bin kayıp herhalde zor bulunur. Tabelaya göre İnegöl'de yaşayan yok\" dedi.
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İnegöl'deki giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silinmesinin tabelalardaki bakım çalışmasından kaynaklandığı öğrenildi.
İnegöl'de bir kez daha nüfus tabelası şaşkınlığı: 'Her şey kontrol altında'
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silinmesi, şaşkınlığa neden oldu. Daha önce de sayılardaki 4 binlik farktan dolayı gündeme gelen tabelalarla ilgili Belediye Başkanı Alper Taban, "Her şey kontrol altında" paylaşımında bulunurken, nüfus sayılarının silinmesinin bakım çalışmasından kaynaklandığı öğrenildi.
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