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BURSA

İnegöl sağlıklı içme suyuna kavuşuyor: Şebeke suyu asbestten kurtulacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl İlçesi’ni sağlıklı içme suyuna kavuşturacak 102 milyon liralık altyapı yatırımının startını verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, temelini attıkları yatırımla İnegöl’ün altyapısının daha da güçleneceğini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve proto- kol üyeleri, içme suyu ana hattına ilk kaynağı yaparak, 102 milyon liralık projenin startını verdi.
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve proto- kol üyeleri, içme suyu ana hattına ilk kaynağı yaparak, 102 milyon liralık projenin startını verdi.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara da devam ediyor. Salgın sürecinde 17 ilçeyi kapsayan altyapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında hayata geçireceği, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerini de kapsayan dev altyapı hamlesinin ilk adımını İnegöl’de attı.

İnegöl için hayati önem taşıyan projede ilk kaynak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Osman Mesten ve Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle atıldı.

ALTYAPIYA BÜYÜK YATIRIM

Bursa kent merkezinde olduğunu gibi 17 ilçenin de sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yatırımları kesintisiz sürdürdüklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, temelini attıkları yatırımla İnegöl’ün altyapısının daha da güçleneceğini vurguladı.

İnegöl’ün altyapısının rehabilite edileceği bir projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “İlçemiz Ulupınar ve Kırkpınar su kaynaklarından besleniyor. Bu kaynaklarımızdan gelen isale hattı 400 mm ve 500 mm çapında çelik borularla, içme suyu şebeke altyapısı çoğunlukla asbest, PVC ve döküm borulardan oluşuyor. Hatların işletilmesi, basınç problemleri ve su kayıp kaçakları anlamında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Su kaybı anlamında ise; kurumumuz tarafından yapılan ölçümlerde İnegöl ilçemizde bu oranın yüzde 60 seviyesinde olduğunu tespit ettik. Avrupa Yatırım Bankası destekli bu projemizle ilçemiz daha güçlü bir altyapıya kavuşacak” diye konuştu.

‘YARDIM ALAN DEĞİL YARDIM EDEN OLDUK’

Bursa Milletvekili Efkan Ala da ilçeye kazandırılacak yatırım nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Konuşmasında özellikle pandemi sürecini değerlendiren Ala, “En gelişmiş ülkelerin büyük sıkıntılar yaşadıkları, adeta sorunların altında kaldıkları bir dönemdeyiz. Allah’a şükür ki; her seferinde başka ülkeleri örnek alması gerektiği söylenen Türkiye, bu süreçte en gelişmiş ülkelere örnek gösterildi. Başka ülkelerden yardım alan değil, yardım gönderen ülke olarak gündeme oturdu. Onur duymamak mümkün değil” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü’de ilçeyi daha sağlıklı bir içme suyuna kavuşturacak yatırım nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

ŞEBEKE ASBESTTEN KURTULACAK

İnegöl proje sayesinde daha sağlıklı içme suyuna kavuşacak.


  • İhalesi 102 milyon liraya yapılan proje kapsamında İnegöl ilçesinde 27 bin 200 ton kapasiteli 9 adet içme suyu deposu, 32,4 kilometre uzunluğunda isale hattı, 314,2 kilometre içme suyu şebeke hattı ile evsel içme suyu hattı yapılacak. Halen Ulupınar ve Kırkpınar su kaynaklarından beslenen, içme suyu şebeke altyapısı çoğunlukla asbest, PVC ve döküm borulardan oluşan İnegöl, bu projeyle daha sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak.

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