Gündem İneklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini arttırıyor
YEREL GÜNDEM AKSARAY

İneklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini arttırıyor

Aksaraylı besici İzzet Koçak, ineklerinin süt verimini artırmak için çok ilginç bir yönteme başvurdu. Daha önce klasik müzik de dinlettiği inekleri için Rusya'dan sanal gerçeklik gözlüğü getirten Koçak, onlara uçsuz bucaksız çayırları izletiyor. Bu sayede hayvanların süt veriminin arttığını belirten Koçak, "İşletmemizdeki ineklerden günlük ortalama 22 litreden 27'ye yükseldi. Bu gözlükler hayvanlara duygusal anlamda iyi geliyor. Biz de durumdan çok memnunuz" dedi.

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Haber Merkezi AA
İneklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini arttırıyor
AA
İneklere sanal gerçeklik
İneklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini arttırıyor
AA
İneklere sanal gerçeklik
İneklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini arttırıyor
AA
İneklere sanal gerçeklik
İneklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini arttırıyor
AA
İneklere sanal gerçeklik
İneklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini arttırıyor
AA
İneklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini arttırıyor
AA

Aksaray'da büyükbaş hayvancılıkla uğraşan İzzet Koçak, Rusya'da ineklerin süt verimini artırmak için uygulanan ve olumlu sonuç alınan sanal gerçeklik gözlüğünü ineklerinde denedi, süt veriminin arttığını gözlemledi.

Koçak, 2018'de kurduğu işletmede bulunan 180 büyükbaş hayvanın bakımı konusunda gelişen teknolojiyi takip ediyor.

İneklerine klasik müzik dinleten Koçak, iki ineğine de süt verimini artırmak için sanal gerçeklik gözlüğüyle yeşil meraların görüntüsünü izletiyor.

Koçak, çevresel koşulların ineklerin sağlığını ve süt üretimini etkilediğinin daha önce yapılan çalışmalarla kanıtlandığını ifade etti.

"Üreticiler olarak yem ve saman fiyatlarının artmasıyla alternatif yol arayışına girdik. Rusya'da ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmış. Biz de kendi işletmemizde bunu denemeye karar verdik. İlk etapta sanal gerçeklik gözlüğünü iki hayvanımızda denedik. Yaklaşık 10 gün boyunca takip ettik. Gözlük taktığımız hayvanlarda sütün hem kalitesi hem de miktarında artış olduğunu gözlemledik." dedi.

22 litre veren ineğimiz 27 litre süte çıktı

Sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklere yaz günü uçsuz bucaksız bir çimenliğin ortasındaymış gibi hissettirdiklerini anlatan Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşletmemizdeki ineklerden günlük ortalama 22 litre süt alıyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü taktığımız ineklere uçsuz bucaksız yeşil bir mera izlettiriyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü taktığım 2 ineğin süt ortalaması 27 litreye kadar çıktı. Bu gözlükler hayvanlara duygusal anlamda iyi geliyor. Hayvanların daha az stresli olduğunu gözlemledik. Bu iki durum da süt verimine yansıyor, sütün kalitesi ve miktarı artıyor. Rusya'da bir işletmede denenmiş, biz bunu tesadüfen sosyal medyada gördük. Biz de denemeye karar verdik. Şimdilik 2 ineğimize taktık ve artışları gözlemledik. Şu anda deneme aşamasındayız. İkinci etap olarak 10 sanal gerçeklik gözlüğü daha sipariş ettik. Eğer onlarda da başarılı olursak tüm ineklerimiz için gözlüklerimizi sipariş edeceğiz."

Gözlükler Rusya'dan geliyor

Koçak, Rusya'daki gözlüklerin hayvanların iki gözünü de kapattığını ancak kendilerinin tek gözlüğe görüntü vererek deneme yaptıklarını belirtti.

İneklerin diğer gözünü de gözlükle kapattıklarını aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Hayvanımıza sanal gözlükle hem rahatlatan müzik dinlettiriyoruz hem de uçsuz bucaksız merada gezdiriyoruz. Tek gözüyle bile bu başarıyı elde ettik. Rusya'daki gözlükleri üreten firmayla da bağlantıya geçtik. İnşallah 10 ineğimizde de başarılı olursak sürümüzün hepsine Rusya'dan gözlük sipariş edeceğiz."

İşletmesinde ayrıca hayvanlara klasik müzik de dinlettiğini aktaran Koçak, "Bu da hayvanlarımızın ruhunu dinlendiriyor. Hayvanlarımızı işletmemizde sürü takip sistemiyle takip ediyoruz. Ayak bileklerine takılan çip sayesinde ne kadar geviş getirdiğinden ne kadar süt verdiğine kadar takip edebiliyoruz. Bu çip, sağımhaneye giren ineklerde ne gibi sıkıntılar olduğunu uyarıyor." diye konuştu.

Çayırı sanal olarak ineklere getirmek yerine, inekleri mi çayıra götürsek

Bu uygulamayı gören pek çok hayvan sever ise sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İneklerin gerçeklikten uzak bir ortamda kandırılarak verim arttırma çalışmalarının hayvanlar için istismar olduğunu ifade edenler oldu. İşte bazı tepkiler;

''İnek 22 litre süt veriyorsa bırakın 22 litre süt versin. Hayvanları kandırmak da hak ihlalidir.''

''Çayırı ineklere getirmek yerine, inekleri mi çayıra götürsek''

''Modern hayvancılık böyle bir şey değil''

Müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı: Çok kar ettiğini söyleyen besici gençlere tavsiyede bulundu
FOTOĞRAF 8
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Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Mehmet Yaşar Telatar (52), 12 yıl özel bir çay fabrikasında müdür olarak çalıştı. Emekliliğe ayrılan Telatar, hayalini kurduğu besiciliğe başladı.
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Küçük ve büyükbaş alarak besicilik yapmaya başlayan Telatar, yazları yaylada kışları ise ilçede kalıyor. Çiftlik kuran ve bine yakın küçükbaş, 50'ye yakın da büyükbaşın bakımını yapan Telatar, satışlarından gelir elde ediyor.
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12 yıl özel bir fabrikada müdürlük yaptığını anlatan Telatar, \"Yoruldum, bunaldım emekliliğimin dolduğu gün ayrıldım. Şimdi de o fabrikanın yanında hayvancılık yapıyorum. Severek yapıyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Bu işle uğraşan hasta olmaz, strese girmez, sağlıklı bir hayat sürer.
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Önceden 'müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı' gibi haberler duyduğumda açıkçası yadırgardım, tuhafıma giderdi. Şimdi ben de idareciliği bıraktım bu işe başladım. Aslında benim akrabalarım da tavuk bakan bile yok. Benim hayvancılık yapacağımı duyan yakınlarımda şaşırdı ama ben kararımdan dönmedim çok mutluyum\" dedi.
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Kendine rahat ve beyin dinlendirici bir iş seçtiğini söyleyen Telatar, \"Başladıktan sonra gençleştim ve sağlığıma kavuştum. Sevdiğiniz işi yapın, sevmediğiniz iş sizi strese sokar, yorar. Özellikle gençlere sesleniyorum bu işi yapsınlar, gayet karlı bir iş\" diye konuştu.
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Müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı: Çok kar ettiğini söyleyen besici gençlere tavsiyede bulundu
Rize'de özel bir işletmede müdür olarak görev yapan Mehmet Yaşar Telatar, emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı. Çiftlik kuran ve 1000'e yakın küçükbaş, 50'ye yakın da büyükbaş alan Telatar, "Özellikle gençlere sesleniyorum bu işi yapsınlar, gayet karlı bir iş" dedi.

Muş'ta besiciler yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı
OYNAT 01:00
Muş'ta besiciler yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı
Muş merkez Omurlar mezrasında beslenen koyun sürüsünün karlar altındaki zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı. Koyunlar, yem bitince saatlerce karla kaplı arazide yürütülerek 6 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 1800 rakım yükseklikteki Yukarıyongalı köyüne götürülüyor.

Kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi. Omur, 'Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı köye götürdük. Koyun sürüsüyle birlikte 4-5 saat yol yürüdük. Mezra ile köyümüz arasındaki mesafe 6 kilometredir. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan dolayı kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla birlikte kar üzerinde çileyi çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık' dedi.

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