Gündem İnfaz düzenlemesinde 90 bin mahkuma tahliye yolu
ANKARA

İnfaz düzenlemesinde 90 bin mahkuma tahliye yolu

İnfaz düzenlemesinde 90 bin mahkuma tahliye yolu

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin "Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten adam öldürme suçları, kadına karşı şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı. Çıkar amaçlı suç örgütü kuranlarla ilgili cezaların artacağını belirten Özkan, 'iyi hal' değerlendirmesinin de komisyona bağlanacağını duyurarark," "Bu düzenlemeden yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak" dedi.

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İnfaz düzenlemesinde 90 bin kişiye tahliye yolu gözüktü.
İnfaz düzenlemesinde 90 bin kişiye tahliye yolu gözüktü.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçlarının infaz düzenlemesi dışında kalacağını ifade etti.

Özkan'dan satır başlıkları şöyle:

Kadına şiddet, cinsel istismar ve uyuşturucu konularında bir indirim ve af söz konusu olmayacak. Düzenleme ile cezaevlerinin 3'te 1'i boşalmış olacak.

Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.

70 maddeden oluşan teklifimizi tamamladık. İnfaz yasasında kadına şiddet, istismar , terör ve istismar dışarıda bırakılmıştır. Teklifte yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.

Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.

Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.

Toplumda büyük zarar oluşturan efeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.

Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.

Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor.


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90 bin mahkuma tahliye yolu

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