Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İnfazcıya nokta operasyon Teröristbaşı Öcalanın en yakın adamlarından birisiydi
POLİTİKA

İnfazcıya nokta operasyon: Teröristbaşı Öcalan'ın en yakın adamlarından birisiydi

MİT ve TSK’nın Kandil dağındaki PKK Ana Karargahı’na gerçekleştirdiği ortak operasyonda, ‘Kırmızı Liste’deki terörist, Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü. Teröristin sınırdan 150 km uzaktaki yerini İHA’lar tespit ederken, F-16’lar nokta atışıyla vurdu. Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için ‘Apo’nun Celladı’ diye anılıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım Engin kod adlı terörist İsmail Nazlıkul
Kasım Engin kod adlı terörist İsmail Nazlıkul

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak-İran sınırındaki Kandil dağında bulunan PKK Ana Karargahı’na operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen hava operasyonlarıyla Kandil’de belirlenen terör hedefleri tek tek imha edildi. ‘Kırmızı Liste’de aranan terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul’da bölgeyi terk etti. Kandil’in iç bölgelerinde sık sık adres değiştirmeye başlayan 10 milyon ödüllü terörist İsmail Nazlıkul’un peşini MİT bırakmadı. Adım adım her anının incelendiğinde habersiz olan terörist İsmail Nazlıkul son olarak 25 Mayıs 2020’de terör örgütünün yayın organlarına demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı, yayının sinyallerini takip ederek terörist İsmail Nazlıkul’un Kandil eteklerinde, Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Bradost bölgesinde gizlendiğini tespit etti.

Nazlıkul’un kaldığı ev Atmaca Filosu tarafından ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vuruldu.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

LAZER İLE İŞARETLENDİ

Terörist İsmail Nazlıkul için TSK düğmeye bastı. İHA’lar bölgeyi yakın takibe aldı ve olası yer değişikliğine karşı hava takibi başlatıldı. 26 Mayıs günü Diyarbakır’dan kalkan F-16’lar kısa süre içerisinde Kuzey Irak’a girdi. İHA’lar tarafından lazerle işaretlenen terörist İsmail Nazlıkul’ın evi Atmaca Filosu tarafından saat 03.52’de, ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vuruldu. 10 milyon ödülle Kırmızı Liste’de aranan İsmail Nazlıkul etkisiz hale getirildi. Nazlıkul ile birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesinin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Terör örgütü operasyondan sonra TSK’nın Kandil’de sivillere ait olan bir evi vurduğu yalanını ortaya attı. Ancak, TSK ve MİT operasyonunun duyulmasının ardından örgüt, evde Nazlıkul’un etkisiz hale getirildiğini kabul etti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın en yakın adamlarından biri olan İsmail Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için ‘Apo’nun Celladı’ olarak da anılıyordu.

İSTİHBARAT İYİ KULLANILDI

Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Otorite makinası etkisiz hale getirildi. Örgüt içerisinde disiplini sağlayan bir cellat bu. En yukarıdaki kişilerden birisi etkisiz hale getirildi. MİT örgütün başını yok etti. Bu diğer örgüt liderlerine de bir mesaj oldu. Bu operasyonların en başında zaman geliyor. Bu kişi sürekli yer değiştiren, gizlenen ve himaye edilen biri. Bu tür kişileri yakalasanız bile kuyruğunu kopartır yine kaçar. Bizim kurmuş olduğumuz etki alanından çıkma olasılığı vardı. MİT saha ve insan istihbaratını çok iyi kullandı. Örgütün lider kadrosunu baskı altına aldı. Zaten kendileri burunlarının ucunu göstermiyor ve sürekli gizleniyorlar. Meydan okuma kapasitelerini kaybettiler. Örgütün alt kadroları bundan etkilendi. Alt kadroda ‘Bunlara ulaşıyorsa devlet bana ne yapar’ deniyor. Lider kadro eylem yapın diyor. Haziran ayı eylem ayı olarak ilan edilmişti. Ancak bir eylem yapamadılar” dedi.

Sözde üst düzey ikinci büyük kayıp

  • İsmail Nazlıkul’un öldürülmesiyle, terör örgütü PKK, geçen yıl haziran ayında yine Kandil’de etkisiz hale getirilen sözde genel başkanlık konseyi üyesi Diyar Garib Muhammed’den sonra ikinci büyük kaybını yaşadı. Türkiye’nin kararlı ve başarılı operasyonlarıyla ağır kan kaybeden PKK, elebaşı Murat Karayılan’ın da açıklamasıyla yeni önlemler geliştirdi. Örgüt, kaçacak yer kalmayınca, sözde üst düzey yöneticilerini, PKK’nın ana karargahından çıkararak, Kandil eteklerindeki Asos ve Pencevin bölgesinde gizlemeye çalıştığı belirlendi. Terör uzmanları, ağır kan kaybı yaşayan ve Türkiye’nin operasyonlarına karşı direnç gösteremeyen PKK’nın, mensuplarının kaçışına engel olmaya çalıştığını belirtti.

YPG/PKK Bab’da pazar yerini hedef aldı
DÜNYA
YPG/PKK Bab’da pazar yerini hedef aldı
Abone Ol Google News
İmamoğlu Yunanistana konuştu

İmamoğlu Yunanistan'a konuştu

"Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok."
Davaya taraf ismi bilirkişi atadı

Davaya taraf ismi
bilirkişi atadı

​CHP adaylığından FETÖ ihraçlarına uzanan hikaye.
Antikor testleri başladı

Antikor testleri başladı

​Kimlere, ne zaman ve nerede yapılacak?
Lübnan'da <br>Erdoğan sloganları

Lübnan'da
Erdoğan sloganları

​Türkiye'yi hedef alan yayına alkışlanacak tepki.
Çok sayıda araç <br>mahsur kaldı

Çok sayıda araç
mahsur kaldı

​Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu.
Tedbirleri <br>terk etmeyin

Tedbirleri
terk etmeyin

Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Canlı yayında <br>antikor testi

Canlı yayında
antikor testi

Türkiye genelinde yapılacak.
Libya'da <br>temizlik başladı

Libya'da
temizlik başladı

​Özel Kuvvetler, SAS ve SAT'lar iş başında.
Birçok ülkenin <br>nüfusunu geçti

Birçok ülkenin
nüfusunu geçti

​Dünya geneli vaka sayısı hızla artıyor.
Macron <br>istifayı düşünüyor

Macron
istifayı düşünüyor

​Fransız basınından flaş iddia.
Sirte'nin <br>kurtuluşu yakın

Sirte'nin
kurtuluşu yakın

Hafter cephe cephe kaybediyor.
Ortaköy'ün altından tarih çıktı

Ortaköy'ün altından tarih çıktı

​Belediye boru döşemek için kazınca günyüzüne çıktı.

​"Sultanahmet'i ibadete kapatın demedik..."

​Beşiktaş'ın ardından bu kez Caddebostan pislik içinde.

​Art arda gelen haberler ikinci dalganın habercisi olabilir.

​CHP'ye "Sultanahmet de müze olsun" çıkışı soruldu.

​Sömürgeciler gibi değil, her iki tarafın da kazanacağı plan masada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.