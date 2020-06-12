İnfazcıya nokta operasyon: Teröristbaşı Öcalan'ın en yakın adamlarından birisiydi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak-İran sınırındaki Kandil dağında bulunan PKK Ana Karargahı’na operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen hava operasyonlarıyla Kandil’de belirlenen terör hedefleri tek tek imha edildi. ‘Kırmızı Liste’de aranan terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul’da bölgeyi terk etti. Kandil’in iç bölgelerinde sık sık adres değiştirmeye başlayan 10 milyon ödüllü terörist İsmail Nazlıkul’un peşini MİT bırakmadı. Adım adım her anının incelendiğinde habersiz olan terörist İsmail Nazlıkul son olarak 25 Mayıs 2020’de terör örgütünün yayın organlarına demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı, yayının sinyallerini takip ederek terörist İsmail Nazlıkul’un Kandil eteklerinde, Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Bradost bölgesinde gizlendiğini tespit etti.

Nazlıkul’un kaldığı ev Atmaca Filosu tarafından ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vuruldu.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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LAZER İLE İŞARETLENDİ

Terörist İsmail Nazlıkul için TSK düğmeye bastı. İHA’lar bölgeyi yakın takibe aldı ve olası yer değişikliğine karşı hava takibi başlatıldı. 26 Mayıs günü Diyarbakır’dan kalkan F-16’lar kısa süre içerisinde Kuzey Irak’a girdi. İHA’lar tarafından lazerle işaretlenen terörist İsmail Nazlıkul’ın evi Atmaca Filosu tarafından saat 03.52’de, ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vuruldu. 10 milyon ödülle Kırmızı Liste’de aranan İsmail Nazlıkul etkisiz hale getirildi. Nazlıkul ile birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesinin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Terör örgütü operasyondan sonra TSK’nın Kandil’de sivillere ait olan bir evi vurduğu yalanını ortaya attı. Ancak, TSK ve MİT operasyonunun duyulmasının ardından örgüt, evde Nazlıkul’un etkisiz hale getirildiğini kabul etti.

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın en yakın adamlarından biri olan İsmail Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için ‘Apo’nun Celladı’ olarak da anılıyordu.

İSTİHBARAT İYİ KULLANILDI

Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Otorite makinası etkisiz hale getirildi. Örgüt içerisinde disiplini sağlayan bir cellat bu. En yukarıdaki kişilerden birisi etkisiz hale getirildi. MİT örgütün başını yok etti. Bu diğer örgüt liderlerine de bir mesaj oldu. Bu operasyonların en başında zaman geliyor. Bu kişi sürekli yer değiştiren, gizlenen ve himaye edilen biri. Bu tür kişileri yakalasanız bile kuyruğunu kopartır yine kaçar. Bizim kurmuş olduğumuz etki alanından çıkma olasılığı vardı. MİT saha ve insan istihbaratını çok iyi kullandı. Örgütün lider kadrosunu baskı altına aldı. Zaten kendileri burunlarının ucunu göstermiyor ve sürekli gizleniyorlar. Meydan okuma kapasitelerini kaybettiler. Örgütün alt kadroları bundan etkilendi. Alt kadroda ‘Bunlara ulaşıyorsa devlet bana ne yapar’ deniyor. Lider kadro eylem yapın diyor. Haziran ayı eylem ayı olarak ilan edilmişti. Ancak bir eylem yapamadılar” dedi.

Sözde üst düzey ikinci büyük kayıp

İsmail Nazlıkul’un öldürülmesiyle, terör örgütü PKK, geçen yıl haziran ayında yine Kandil’de etkisiz hale getirilen sözde genel başkanlık konseyi üyesi Diyar Garib Muhammed’den sonra ikinci büyük kaybını yaşadı. Türkiye’nin kararlı ve başarılı operasyonlarıyla ağır kan kaybeden PKK, elebaşı Murat Karayılan’ın da açıklamasıyla yeni önlemler geliştirdi. Örgüt, kaçacak yer kalmayınca, sözde üst düzey yöneticilerini, PKK’nın ana karargahından çıkararak, Kandil eteklerindeki Asos ve Pencevin bölgesinde gizlemeye çalıştığı belirlendi. Terör uzmanları, ağır kan kaybı yaşayan ve Türkiye’nin operasyonlarına karşı direnç gösteremeyen PKK’nın, mensuplarının kaçışına engel olmaya çalıştığını belirtti.