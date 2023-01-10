Gündem İnfiale neden olmuştu Barınaktaki katliama tutuksuz yargılama
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İnfiale neden olmuştu: Barınaktaki katliama tutuksuz yargılama

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıkların tahliyesine itiraza reddedildi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak.

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Haber Merkezi DHA
İnfiale neden olmuştu: Barınaktaki katliama tutuksuz yargılama
Görevlilerin barınakta köpeği eziyet ederek öldürmeleri büyük tepki toplamıştı.

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. Yapılan itiraz reddedildi.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım 2022'de tutuklanmıştı.

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İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.

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