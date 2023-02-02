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İnfiale neden olmuştu: Küçükçekmece'deki kedi düşmanı tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aytuğ Koyuncu, savcılığın itirazıyla yakalanıp tutuklandı.

17:25 . 2/02/2023 Perşembe
DHA
Koyuncu'nun kedilere canice tekmelediği görüntüler kameralara böyle yansımıştı.

Koyuncu'nun kedilere canice tekmelediği görüntüler kameralara böyle yansımıştı.

İstanbul'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak tarihinde tekme atarak şiddet uygulayan

Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Koyuncu, Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından Salı günü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tekrar gözaltına alınan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İstanbul
#küçükçekmece
#Aytuğ Koyuncu
39 dakika önce
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İnfiale neden olmuştu: Küçükçekmece'deki kedi düşmanı tutuklandı
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