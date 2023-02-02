İnfiale neden olmuştu: Küçükçekmece'deki kedi düşmanı tutuklandı

Sokağa bırakılan başıboş köpekler, dün bir çocuğu daha öldürüyordu. Aksaray’da, koyun otlatırken, Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Kemal Atak, yüzünden ve ayaklarından yaralandı. Küçük çocuğu, kardeşleri köpeğin altından güçlükle alabildi. Köpeğin boynunda sahipli olduğunu gösteren ip bulunduğu öğrenildi.