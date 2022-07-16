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ANKARA

İngiliz başbakan adayının skandal vaadine Dışişleri'nden yanıt: Türkiye sığınmacı kampı değil

İngiltere'de başbakanlık koltuğuna aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın sığınmacıların Ruanda'ya gönderileceği programa Türkiye'yi de ekleyerek genişletmeyi planladığını açıkladı. Skandal vaade yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz başbakan adayının skandal vaadine Dışişlerinden yanıt: Türkiye sığınmacı kampı değil
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç.

İngiltere'de Boris Johnson'dan boşalan Muhafazakar Parti liderliği için aday olan isimlerinden Dışişleri Bakanı Lis Truss, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının genişleteceğini ifade etti.

  • Milletvekillerine seslenen Truss, başbakan olması durumunda İngiltere’nin göçmenleri Ruanda’ya gönderme planına Türkiye’yi ve İspanya'yı da eklemeyi düşündüğünü açıkladı.

DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE SIĞINMACI KAMPI DEĞİL

Truss’un skandal vaadine yanıt Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten geldi.

"Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır. Sayın Truss’a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz." diyen Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz”

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