İngiliz basınından Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan'ı yenebilecek güçte değil

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, kapsamlı bir analiz hazırlayarak muhalefetin gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde Erdoğan karşısında kimi çıkaracağına dair öngörülerde bulundu. “Erdoğan’ı yenmek: Türkiye’de muhalefet bir şampiyon arıyor” başlığının kullanıldığı makalede, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adayını açıklamakta gecikmesinin elindeki en iyi fırsatı yitirmesine sebep olabileceği belirtildi.

'İTTİFAK EN BÜYÜK BAŞARISI'

Kılıçdaroğlu’nun 2010’dan beri partiyi yönettiğine ve Erdoğan’a karşı arka arkaya mağlubiyetler aldığına dikkat çekilirken, 2019’da yerel seçimlerde zafer elde etmesi ve 20 yıl boyunca hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yöneten Erdoğan’a karşı bir ittifak oluşturmasının en büyük başarı olduğu da aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş ile birlikte Türkiye’nin bir arabulucu olarak NATO ülkeleri gözünde önemini artırdığına ve Erdoğan’ın bu fırsatı kullandığına da değinilirken, “Mart ayında Erdoğan anketlerde ufak bir artış gördü fakat bunun gerilediğine dair işaretler var” yorumuna yer verildi.

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“KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYA CAN ATIYOR”

Öte yandan muhalefetten bir yetkili ise, “Eğer bana geçen yıl sorsaydınız, bu seçimde zafer çantada, Erdoğan kaybedecek derdim fakat şimdi bu konudan daha az eminim” dedi. Muhalefet kanadında en büyük endişenin Kılıçdaroğlu’nun kendisini Erdoğan karşısında aday göstermesi ve Erdoğan’ın onu “canlı canlı yemesi” olduğu aktarılırken 5 ittifak partisinden üst düzey bir yetkili, “Kılıçdaroğlu, aday olmaya can atıyor. En iyi cumhurbaşkanı olacağına kuşkum yok fakat o kazanma ihtimali en düşük olanı” dedi.

Analizde, “Aday olarak kim seçilirse seçilsin karşısına Mart ayında enflasyonun yüzde 61’e çıkmasına rağmen halen ülkenin en popüler siyasetçisi olan kurnaz ve deneyimli bir siyasetçi çıkacak” denildi.

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2014 yılında Erdoğan’ın 13 puanlık bir farkla kazandığı belirtilirken yapılan anketlerde Erdoğan karşısında kafa kafaya yarışabilecek iki potansiyel aday olduğu da belirtildi. Financial Times, bunların Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olduğunu aktardı. Yavaş’ın muhafazakar ve milliyetçi olduğunu fakat aynı zamanda deneyimli olduğuna da dikkat çekilirken İmamoğlu’nun da öne çıktığı belirtildi.

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“SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYEBİLİR”

Fakat İmamoğlu’nun Erdoğan’ın yarattığı cumhurbaşkanlığı sisteminin rafa kaldırmak için “çok hırslı” olduğuna dair yorumlar yapıldı. Muhalefetteki küçük partilerden birinin üst düzey yetkilisi, “O yeni bir Tayyip Erdoğan olabilir. Kimse bunu istemez. Bir kez o role geldiğinde ve bütün o güçle istediğini yapabilirsin” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan ve İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen bir yetkili ise, “Erdoğan ile tek benzerliği Karadenizli olması ve gençken futbol oynaması. Bu ikisi haricinde hiçbir ortak noktaları yok” dedi.

Gazeteye konuşan üst düzey bir İyi Parti yetkilisi, Akşener’in Erdoğan’ı ilk turda kolayca yenebilecek ve bir ikinci tura kalmadan zafer elde edebilecek bir aday aradığını aktardı. Financial Times ise Akşener’in İmamoğlu’na destek verebileceğine dair işaretler olduğunu yazdı.

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HDP DETAYI

Financial Times’ın makalesinde HDP’ye de geniş yer ayrıldı. Makalede, “Aday belirlerken en önemli detay, Türkiye’nin en büyük Kürt azınlık partisinden onay almak olmalı. Seçimlerde yüzde 12 oy alması beklenen parti şu an bir ittifakın içinde değil. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş arasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu HDP tabanına daha yakın” yorumu da yer aldı.

Yavaş’ın ise milliyetçi geçmişinin HDP tabanından karşılık göremeyeceği belirtildi.

Analizde, “Kılıçdaroğlu’nu eleştirenler onun, anketlerde rakipleriyle arasını kapatmasını beklediğinden şüpheleniyor. Onun kendisine sadık olan ve seçimde aday olmasının riskli olduğu gerçeğini söylemekten çekinenlerle sarıldığını düşünüyorlar” ifadesi de yer aldı.