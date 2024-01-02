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İletişim Başkanlığı'ndan İngiliz gemileri ve Türk Boğazları ile ilgili iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi' iddiasının gerçeğini yansıtmadığını belirterek söz konusu gemilerin savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verilmeyeceğine vurgu yaptı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:36 - 2/01/2024 mardi
Güncelleme: 15:38 - 2/01/2024 mardi
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Boğazlardan Karadeniz’e geçişlerine izin verildiğine dair iddiaların doğru olmadığını belitti.


Yapılan açıklamada Ukrayna'da savaşın sürdüğü müddetçe söz konusu gemilerin geçişine izin verilmeyeceğine vurgu yapıldı.



Açıklamada şöyle denildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi" iddiası doğru değildir.

Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal “savaş” olarak tanımlamış ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine Boğazları kapatmıştır.
1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi’ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye; Karadeniz’de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir.
Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin, savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verilmeyeceği, ilgili müttefiklerimize bildirilmiştir.

Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımlandı: Sosyal medyada yayılan yalanlar tek tek çürütüldü
Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımlandı: Sosyal medyada yayılan yalanlar tek tek çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımladı. Bülten'de Süper Kupa finalinden "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı" ifadeleriyle yayılan yalanlara değinilerek teker teker çürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 1'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık' dediği yönündeki iddialara cevap verilen Bülten'de, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iddiaya konu olan 28 Ekim 2022'de Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 'Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık.' ifadelerini kullanmıştır. İddiaya konu konuşma dinlendiğinde de Cumhurbaşkanımızın '1'inci' değil, '11'inci' dediği açıkça duyulmaktadır." denildi.

#İletişim Başkanlığı
#Ukrayna
#İngiltere
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