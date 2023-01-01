|
Gündem
İngiliz medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse onun gibi yapamaz
Londra merkezli yayın kuruluşu The Economist'in Türkiye ile ilgili analizleri devam ediyor. Seçimlere az bir süre kala Türkiye'deki siyasi dengelere kilitlenen İngiliz medyasında Ankara'nın nabzı yakından tutuluyor. The Economist dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Durmak bilmeden kampanya yapıyor" diye yazdı. Erdoğan'ın geçmişte kazandığı seçimlere de dikkat çekildi.
10:24 . 18/01/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin mayıs ayında yapılması planlanıyor. Cumhur İttifakı, seçimlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile katılacak. Muhalefet partilerinden oluşan altılı masanın ortak adayının kim olacağı ise belirsizliğini koruyor.

"Türkiye liderine karşı bahis oynamak tehlikeli"

Seçimleri mercek altına alan İngiltere merkezli The Economist dergisi,
"Türkiye, bu yaz kritik bir seçimle karşı karşıya."
dedi.

Erdoğan'a işaret edilerek "Türkiye liderine karşı bahis oynamak tehlikeli bir iş." ifadesi kullanıldı.

Kazanılan seçimleri hatırlattılar

Geçmişte Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 10 parlamento ve yerel seçim, iki cumhurbaşkanlığı seçimi ve üç referandum kazandığı anımsatılarak, "Şiddetli bir darbe girişiminden kurtuldu." denildi.

"Hiç kimse onun kadar durmak bilmeden kampanya yürütemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlardaki mitinglerine dikkat çekilen analizde şu tespitler yer aldı:

"Türkiye'de hiçbir politikacı bir kalabalığa Erdoğan gibi hakim olamaz ve hiç kimse onun kadar durmak bilmeden kampanya yürütemez."

"Türkiye, NATO ve Karadeniz'in güvenliği için önemli"

Diğer taraftan Türkiye'de olup bitenlerin dünyayı, özellikle de Avrupa'yı yakından ilgilendirdiği, Ukrayna'daki savaşın, Türkiye'nin NATO ve Karadeniz'in güvenliği için önemini vurguladığının altı çizildi.

Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan erişim

Yazıda, "Türkiye, Avrupa Birliği için yasa dışı göçe karşı ilk savunma hattıdır. Türkiye'nin erişimi, Rusya'nın etkisinin azalmaya başladığı Kafkasya ve Orta Asya'nın yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Batı Balkanlar'a da uzanıyor.

Geçen yıl İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile arasını düzelten Türkiye, Mısır ve Suriye ile uzlaşmaya yakın görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon için geçiş ülkesi olmak istiyor"

Rusya, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Avrupa'ya petrol ve doğalgaz taşıyan boru hatlarının kesişim noktasında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon zenginlikleri için geçiş ülkesi olmak istediği de kaydedildi.



#The Economist
#Türkiye
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
default-profile-img
İngiliz medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse onun gibi yapamaz
LGBT dayatmasına karşı çocukları ve ebeveynleri bilinçlendirmeyi hedefleyen ÇAKOP'tan Türkiye'de ilk olacak farkındalık eğitimi
İngiltere’de ihtiyaç sahiplerine alışveriş kuponu dağıtılıyor
Ukrayna'da düşen helikopterin son görüntüsü
Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor
Avrupa'nın başkentinde gece uçuşu yasaklanıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.