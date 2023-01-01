İngiliz medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse onun gibi yapamaz

Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin mayıs ayında yapılması planlanıyor. Cumhur İttifakı, seçimlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile katılacak. Muhalefet partilerinden oluşan altılı masanın ortak adayının kim olacağı ise belirsizliğini koruyor.

"Türkiye liderine karşı bahis oynamak tehlikeli"

Seçimleri mercek altına alan İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Türkiye, bu yaz kritik bir seçimle karşı karşıya." dedi.

Erdoğan'a işaret edilerek "Türkiye liderine karşı bahis oynamak tehlikeli bir iş." ifadesi kullanıldı.

Kazanılan seçimleri hatırlattılar

Geçmişte Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 10 parlamento ve yerel seçim, iki cumhurbaşkanlığı seçimi ve üç referandum kazandığı anımsatılarak, "Şiddetli bir darbe girişiminden kurtuldu." denildi.

"Hiç kimse onun kadar durmak bilmeden kampanya yürütemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlardaki mitinglerine dikkat çekilen analizde şu tespitler yer aldı:

"Türkiye'de hiçbir politikacı bir kalabalığa Erdoğan gibi hakim olamaz ve hiç kimse onun kadar durmak bilmeden kampanya yürütemez."

"Türkiye, NATO ve Karadeniz'in güvenliği için önemli"

Diğer taraftan Türkiye'de olup bitenlerin dünyayı, özellikle de Avrupa'yı yakından ilgilendirdiği, Ukrayna'daki savaşın, Türkiye'nin NATO ve Karadeniz'in güvenliği için önemini vurguladığının altı çizildi.

Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan erişim

Yazıda, "Türkiye, Avrupa Birliği için yasa dışı göçe karşı ilk savunma hattıdır. Türkiye'nin erişimi, Rusya'nın etkisinin azalmaya başladığı Kafkasya ve Orta Asya'nın yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Batı Balkanlar'a da uzanıyor.

Geçen yıl İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile arasını düzelten Türkiye, Mısır ve Suriye ile uzlaşmaya yakın görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon için geçiş ülkesi olmak istiyor"

Rusya, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Avrupa'ya petrol ve doğalgaz taşıyan boru hatlarının kesişim noktasında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon zenginlikleri için geçiş ülkesi olmak istediği de kaydedildi.







