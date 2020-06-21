Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İngilizce kursunda dehşet Pompalı tüfekle geldi tavana ateş açtı
BURSA

İngilizce kursunda dehşet: Pompalı tüfekle geldi tavana ateş açtı

Bursa'da Ferhat T. (18), İngilizce kursundaki sınıfta, yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak, tavana ateş etti. Panikleyen kursiyerler, binadan koşarak çıkarken, Ferhat T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Kursa pompalı tüfekle geldi.
Kursa pompalı tüfekle geldi.

Bursa'da Ferhat T. (18), İngilizce kursundaki sınıfta, yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak, tavana ateş etti. Panikleyen kursiyerler, binadan koşarak çıkarken, Ferhat T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’ndeki İngilizce kursu verilen binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ferhat T., büyük çantayla kursa gelerek, sınıfa girdi. Arkadaşları tarafından moralinin bozuk olduğu gözlenen Ferhat T., ders arasında çantasından pompalı tüfek çıkardı. Bu sırada sınıfta olan kursiyerler, panikleyip, binadan koşarak çıktı. Sınıfta yalnız kalan Ferhat T., pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti. Silah sesini duyan binadaki herkes, korkuyla dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T.’yi gözaltına alarak, pompalı tüfeğe de el koydu. Emniyete götürülen Ferhat T.’nin pompalı tüfeği nereden bulduğu araştırılıyor.

Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
Belgrad tıklım tıklım

Belgrad tıklım tıklım

​Metrelerce kuyruk oluştu, saatlerce yolda kaldılar.
Darbeci Sisiye tepki

Darbeci Sisi'ye tepki

​Libya hükümeti, Mısır'ın işgal tehdidini kınadı.
En acı Babalar Günü

En acı Babalar Günü

​Terör örgütü PKK, Silopi'de 9 çocuğu babasız bıraktı.

Yolu kapatıp parti yaptılar, sosyal mesafe sıfır...

Boya yaparken akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Kurallara uymayan vatandaşlar ikinci el otomobil pazarına akın etti.

​'Babalar Günü'nde duygusal anlar yaşandı.

Harvardlı Türk bilim insanına araştırma ödülü verildi.
Neşteri vurdu

Neşteri vurdu

Beşiktaş'ta en az 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor.

Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattılar.

Türkiye'de en net Hakkari'de izlendi.
Cinayet gibi kaza

Cinayet gibi kaza

Şoför göz göre göre anne ve minik kızını ezdi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlamıştı.
Huzurevlerinde<br>doktor dönemi

Huzurevlerinde
doktor dönemi

Cumhurbaşkanı talimat verdi: Sağlık personeli sayısı artacak.
'Arı Adam'<br>rekora koştu

'Arı Adam'
rekora koştu

​Çinli rakibinin rekorunu kırmaya çalıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.