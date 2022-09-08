Gündem İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi
İSTANBUL

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indirildi.

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Haber Merkezi DHA
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi.

Babası Kral 6. George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952’de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2’nci Elizabeth’in bugün öğleden sonra öldüğü açıklandı.

  • Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan kraliçenin ölümünün duyurulmasının ardından Beyoğlu’ndaki İngiltere İstanbul Başkonsolosluğundaki bayrak yas nedeniyle yarıya indirildi.

DHA

Başkonsoloslukta bu akşam, 2’nci Elizabeth’in tahta çıkışının 70’inci yılı nedeniyle bir parti verildiği, ölümünün resmi olarak duyurulmasının ardından partinin sona erdirildiği öğrenildi.

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