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İSTANBUL

Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuktan çok acı haber

İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuktan çok acı haber

Eyüpsultan İnşaat kazık direkleri çukuruna 9 yaşındaki Baran Geldi düştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk sağ olarak kurtarıldı. Çocuk ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Geldi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA AA
Eyüpsultan'da inşaat kazık direkleri içine düşen Baran Geldi'yi kurtarma çalışmaları.
Eyüpsultan'da inşaat kazık direkleri içine düşen Baran Geldi'yi kurtarma çalışmaları.

İstanbul Eyüpsultan'da saat 18.30 sıralarında İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki bir inşaat alanında meydana gelen olayda iddiaya göre, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 9 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düştü.

DHA
Baran Geldi'yi kurtarma çalışmaları.

Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekilenlerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuk 23.30 sıralarında sağ olarak çıkarıldı. Baran Geldi adlı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Geldi burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DHA
Baran Geldi
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