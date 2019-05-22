İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuktan çok acı haber

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Ümraniye’de muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart İstanbul seçimlerine ilişkin "Bu seçim İstanbul’da beni siyaset hayatım boyunca en çok etkileyen seçimlerden bir tanesi oldu. İstanbul’da seçimin oluştuğu akşamdan itibaren sonraki bir haftalık süreç içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti" dedi.