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SAMSUN

İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu

Samsun'da yaşayan Muzaffer Tahpur, inşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında adım adım yükselerek ihracat yapan şirketin sahibi oldu. Evli ve iki çocuk babası Tahpur (45), Amasya'da yıllarca inşaatlarda yalıtım ustası olarak çalıştıktan sonra 2011 yılında kendi işini kurdu. Kurduğu şirkette binaların izolasyon ve su yalıtımı işlerini yapan Tahpur, giderlerinin büyük kısmını oluşturan yapı malzemelerini üretmeye karar verdi.

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Haber Merkezi AA
İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu
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İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında adım adım yükselerek ihracat yapan Muzaffer Tahpur, 2019 yılında Glopur Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurarak Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 480 metrekarelik atölyede üretime başladı.

İlk zamanlar ürünlerini sadece kendi inşaat şirketinde kullanan, zamanla üretimini artıran Tahpur, eşi Nurhan Tahpur ile 13 kişiye istihdam sağlıyor, ürünlerini iç pazarın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 bin 500 metrekare kapalı alanda yapı malzemeleriyle ilgili fabrikanın inşasına da başlayan Tahpur, inşaatı gelecek yıl tamamlayıp üretime geçmeyi hedefliyor.

Muzaffer Tahpur, yalıtım ürünlerinin temelden çatıya, havuzdan banyoya, balkondan zemin kaplamasına geniş kullanım alanlarının olduğunu söyledi.

Sektörle 2007 yılında inşaatlarda tanıştığını anlatan Tahpur, şöyle devam etti:

"2007 yılında bir motosikletle kapı kapı iş arayarak, inşaatlarda çalışarak başlayan bir süreç. Daha sonra 2011 yılında kurduğum ilk uygulama şirketinde daha büyük işler aldık. Müşteri potansiyelimizin artmasıyla daha çok çalıştık. Çalıştığımızı da yine işimize aktardık. İşlerimize herhangi bir sermayeyle başlamadık. İnşatta çalışırken kazandığımız üç kuruşla alet, makine aldık. Üretime geçince üretimle ilgili makineler aldık. Adım adım işimizi geliştirdik. Cesur olmamız, riske girmemiz gerekiyordu, biz bunu yaptık."

Tahpur, yılda 900 ton üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını belirterek, "İlk başta 55 tonla üretime başlamıştık. Pandemi sürecinde piyasa daralma gösterdi ama ona rağmen üretimimiz her geçen gün çoğaldı. Bugün yılda 96 ton üretim yapıyoruz. Aslında bunun 10 katı kadar daha üretim yapabiliriz." dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) dış ticaret desteği de aldıklarını dile getiren Tahpur, "OKA'nın destek programına katıldık. Danışmanlık hizmetleri aldık. İhracatla ilgili hayaller kurduk. Yurt dışında arayış içine girdik. Geçen ay Almanya'ya ilk ihracatımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Tahpur, Amasya'da inşası süren fabrika tamamlandığında üretimlerini artırarak ihracata ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

Yemek fabrikasında işçiydi: 'Yapamazsın' diyenlere inat kendi işinin patronu oldu
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Erzurum'da \"yapamazsın\" diyenlere aldırış etmeden devlet desteğiyle hayalindeki işi kuran eski yemek fabrikası işçisi girişimci Yasemin Bülbül, devlet desteğiyle açtığı lokanta ve kafeteryada patron olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Bülbül, çıraklık okulunun aşçılık bölümünden liseyi bitirdikten sonra yaklaşık 2 yıl yemek fabrikasında çalıştı.
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Bu sürede Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan Bülbül, açtığı iş yerinde istihdam sağladığı 3 kadınla mantı, su böreği ve yöresel yemeklerin yanı sıra yaptığı pasta ve çeşitleriyle müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor. Bülbül, anlaştığı iş yerlerine de günlük 150 kişilik çıkardığı yemeklerden dağıtarak gelir sağlıyor.
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Girişimci Yasemin Bülbül çıraklık okuluna gittiği süreçte aşçılık yeteneğini keşfettiğini ve yöresel yemeklerin yanı sıra hamur işlerinde de maharetli olduğunu söyledi.<br><br>
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Bu yeteneğini icraata döküp kendi işini açmaya kara verdiğini anlatan Bülbül, \"Önceden iş yeri açmak için kararsızdım, cesaretimi topladıktan sonra maddi imkan ve KOSGEB desteğiyle işimin patronu olmaya ve hayallerimi gerçekleştirmeye karar verdim.\" dedi.<br><br>
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Bülbül, hayallerine KOSGEB'den aldığı 70 bin liralık hibe desteğiyle iş yeri açarak kavuştuğunu belirterek, burada kadınlara da istihdam sağlayıp yöresel ürünler ürettiğini dile getirdi.
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\"Müşterilerimizin yoğun ilgisi ve teveccühü var\" <br><br><br><br>Çevresindekilerin \"bu iş tutmaz\" demelerine aldırmadan kararlılıkla iş yerini açtığını anlatan Bülbül, \"Bir süre öncesine kadar ev hanımıydım, 6 aydır işimin başındayım. İş yeri açmak için geç bile kalmışım. Burada kadınlarla güzel ortam kurduk. Erzurum'da özelikle iş yerlerine ve sanayiye hitap ediyoruz. Hijyen ve steril ortamda yemeklerimiz tereyağlı ve tamamen kadın elinden yapılıyor. Bunlardan dolayı müşterilerimizin yoğun ilgisi ve teveccühü var. İş yerimi açarak en büyük hayalimi gerçekleştirdim.\" diye konuştu.
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Kadınların istedikten sonra her şeyi başarabileceğini vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti?<br><br>\"Kadınların hiç beklemeden ticarete atılmalarını tavsiye ediyorum. Ticaret çok güzel, özellikle KOSGEB desteğiyle müthiş işler yapılabiliyor. Devletimiz bu anlamda her türlü desteği kadınlara ve girişimcilere sağlıyor. Bana 'yapamazsın, işletemezsin' diyenlere aldırış etmeden bu işi yaptım ve başardım. Hedefim işlerimi daha büyütüp istihdama katkı sağlamak.\"
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Bülbül'ün müşterilerinden Altan Koral da yemeklerin çok lezzetli olduğunu anlatarak, kadınların elinin değdiği işlerin kaliteli ve güzel olduğunu söyledi.
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Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor
Title
Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor
Title
Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor
Title
Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor
Title
Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor
Title
Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor
Title
Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor
Title
Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor
Yemek fabrikasında işçiydi: 'Yapamazsın' diyenlere inat kendi işinin patronu oldu
Erzurum'da yaklaşık 2 yıl yemek fabrikasında çalışan 3 çocuk annesi Yasemin Bülbül, devletin verdiği 70 bin lira hibe desteğiyle kurduğu lokanta ve kafeteryasında kadınlara da istihdam sağlıyor. Yasemin Bülbül "Kadınların hiç beklemeden ticarete atılmalarını tavsiye ediyorum. Ticaret çok güzel, özellikle KOSGEB desteğiyle müthiş işler yapılabiliyor. Devletimiz bu anlamda her türlü desteği kadınlara ve girişimcilere sağlıyor" dedi.

Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu: Müşterilerim arasında Kraliyet ailesi var
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Suruç'ta yıllarca yaz aylarında mevsimlik işçi, kışın ise ekmek fırınlarında çalışan ilkokulu üçüncü sınıftan terk eden 2 çocuk babası Ali Tekçe, 2001 yılında çalışmak amacıyla Marmaris’e gitti. Burada bir restoranda çalışan Tekçe, ardından kendi işlettiği bir işyeri açtı.
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2005 yılında tatil için İngiltere'den Marmaris'e gelen Nikola ile tanışan Tekçe, aynı yıl evlendi. Nikola'nın hamile kalması ve ülkesine dönmesinin ardından Tekçe de 2006 yılında İngiltere'ye yerleşti.
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DÜNYASI DEĞİŞTİ <br> <br> Suruç’tan İngiltere’ye uzanan yolculuğunun bir rüya gibi olduğunu anlatan Ali Tekçe, çobanlıktan patronluğa giden yolunu şöyle anlattı: \"Ben Suruç’ta çobanlık, tarım işçisi ve fırında çalışıyordum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ilkokul 3'üncü sınıfta okulu bıraktım. Burada yaptığım işler bana çok basit geliyordu...
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Hep büyük işleri hayal ediyordum. Bunun için ilk kez doğduğum topraklardan çıkıp Marmaris çalışmaya gittim. Burada bir restoranın bulaşıkhanesinde çalıştım. Bu sırada müşterilerimizle diyalog kurabilmem için İngilizce öğrenmem gerekiyordu. Azmettim kısa sürede bu dilli öğrendim. Bu sırada tatile gelen eşim Nikola’yla tanıştım. Eşim hamile kalınca çocukların geleceği için İngiltere’ye yerleşme kararını aldık. Şimdi 10 yaşında oğlum Adem Yusuf ile 12 yaşındaki kızım Ella Beyaz’a mutlu bir hayat bırakmanın gururunu yaşıyorum.\"
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CEBİMDE 2 EURO KALMIŞTI <br> <br> 2006 yılında İngiltere’nin Manchester Havaalanı'na indiğinde cebinde 2 Euro kaldığını ve hiç bilmediği bir ülkede yaşamanın zorluğunu anlatan Tekçe konuşmasını söyle sürdürdü: \"13 yıl içerisinde bu yaşadıklarım bana rüya gibi geliyordu. Suruç’ta koyunları otlatırken bir anda kendimi İngiltere’de buldum...
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Buranın en güzel şehirleri arasında bulunan Beverley kentinde yaşamaya başladık. İlk önce bir iş yerinde çalışmaya başladım. Daha sonra bu restorana ortak oldum. İşlerim iyice açılmaya başladı. Kendime güzel bir çevre kurdum. Şimdi İngiltere’nin sayılı restoranları arasında 4 iş yerim ile 100 personelim var...
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Burada Türk ve Osmanlı yemeklerinden oluşan menümüz beğenildi. Aralarında Kraliyet ailesi olmak üzere dünyanın sayılı iş adamlarının uğradığı bir mekan sahibi olduk. Allah’a şükürler olsun işlerimin bu derecede büyümesi için çok çalışıp emek verdim. Tatillerde ise gittiğim Suruç’ta eski işimde çalışan arkadaşlarıma başarının yolunu anlatmaya çalışıyorum.\"
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Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu
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Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu
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Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu
Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu: Müşterilerim arasında Kraliyet ailesi var
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yıllarca mevsimlik tarım işçiliği ve fırınlarda hamur işinde çalışan Ali Tekçe (34), 13 yıl önce gittiği İngiltere'de 100 kişinin çalıştığı 4 restoran açtı. Yaşadığı şehirde hayvan otlatırken, şimdi rüya gibi bir hayatı olduğunu belirten Tekçe, "İngiltere'den ilk on içerisinde bulunan lüks restoranım var. Müşterilerim arasında Kraliyet ailesi var. Türkiye'den özel iş insanları müşterilerim var" dedi.
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