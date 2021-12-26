İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu

İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında adım adım yükselerek ihracat yapan Muzaffer Tahpur, 2019 yılında Glopur Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurarak Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 480 metrekarelik atölyede üretime başladı.

İlk zamanlar ürünlerini sadece kendi inşaat şirketinde kullanan, zamanla üretimini artıran Tahpur, eşi Nurhan Tahpur ile 13 kişiye istihdam sağlıyor, ürünlerini iç pazarın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 bin 500 metrekare kapalı alanda yapı malzemeleriyle ilgili fabrikanın inşasına da başlayan Tahpur, inşaatı gelecek yıl tamamlayıp üretime geçmeyi hedefliyor.

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Muzaffer Tahpur, yalıtım ürünlerinin temelden çatıya, havuzdan banyoya, balkondan zemin kaplamasına geniş kullanım alanlarının olduğunu söyledi.

Sektörle 2007 yılında inşaatlarda tanıştığını anlatan Tahpur, şöyle devam etti:

"2007 yılında bir motosikletle kapı kapı iş arayarak, inşaatlarda çalışarak başlayan bir süreç. Daha sonra 2011 yılında kurduğum ilk uygulama şirketinde daha büyük işler aldık. Müşteri potansiyelimizin artmasıyla daha çok çalıştık. Çalıştığımızı da yine işimize aktardık. İşlerimize herhangi bir sermayeyle başlamadık. İnşatta çalışırken kazandığımız üç kuruşla alet, makine aldık. Üretime geçince üretimle ilgili makineler aldık. Adım adım işimizi geliştirdik. Cesur olmamız, riske girmemiz gerekiyordu, biz bunu yaptık."

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Tahpur, yılda 900 ton üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını belirterek, "İlk başta 55 tonla üretime başlamıştık. Pandemi sürecinde piyasa daralma gösterdi ama ona rağmen üretimimiz her geçen gün çoğaldı. Bugün yılda 96 ton üretim yapıyoruz. Aslında bunun 10 katı kadar daha üretim yapabiliriz." dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) dış ticaret desteği de aldıklarını dile getiren Tahpur, "OKA'nın destek programına katıldık. Danışmanlık hizmetleri aldık. İhracatla ilgili hayaller kurduk. Yurt dışında arayış içine girdik. Geçen ay Almanya'ya ilk ihracatımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Tahpur, Amasya'da inşası süren fabrika tamamlandığında üretimlerini artırarak ihracata ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

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FOTOĞRAF 17 Erzurum'da \"yapamazsın\" diyenlere aldırış etmeden devlet desteğiyle hayalindeki işi kuran eski yemek fabrikası işçisi girişimci Yasemin Bülbül, devlet desteğiyle açtığı lokanta ve kafeteryada patron olmanın mutluluğunu yaşıyor. Evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Bülbül, çıraklık okulunun aşçılık bölümünden liseyi bitirdikten sonra yaklaşık 2 yıl yemek fabrikasında çalıştı. Bu sürede Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan Bülbül, açtığı iş yerinde istihdam sağladığı 3 kadınla mantı, su böreği ve yöresel yemeklerin yanı sıra yaptığı pasta ve çeşitleriyle müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor. Bülbül, anlaştığı iş yerlerine de günlük 150 kişilik çıkardığı yemeklerden dağıtarak gelir sağlıyor. Girişimci Yasemin Bülbül çıraklık okuluna gittiği süreçte aşçılık yeteneğini keşfettiğini ve yöresel yemeklerin yanı sıra hamur işlerinde de maharetli olduğunu söyledi.<br><br> Bu yeteneğini icraata döküp kendi işini açmaya kara verdiğini anlatan Bülbül, \"Önceden iş yeri açmak için kararsızdım, cesaretimi topladıktan sonra maddi imkan ve KOSGEB desteğiyle işimin patronu olmaya ve hayallerimi gerçekleştirmeye karar verdim.\" dedi.<br><br> Bülbül, hayallerine KOSGEB'den aldığı 70 bin liralık hibe desteğiyle iş yeri açarak kavuştuğunu belirterek, burada kadınlara da istihdam sağlayıp yöresel ürünler ürettiğini dile getirdi. \"Müşterilerimizin yoğun ilgisi ve teveccühü var\" <br><br><br><br>Çevresindekilerin \"bu iş tutmaz\" demelerine aldırmadan kararlılıkla iş yerini açtığını anlatan Bülbül, \"Bir süre öncesine kadar ev hanımıydım, 6 aydır işimin başındayım. İş yeri açmak için geç bile kalmışım. Burada kadınlarla güzel ortam kurduk. Erzurum'da özelikle iş yerlerine ve sanayiye hitap ediyoruz. Hijyen ve steril ortamda yemeklerimiz tereyağlı ve tamamen kadın elinden yapılıyor. Bunlardan dolayı müşterilerimizin yoğun ilgisi ve teveccühü var. İş yerimi açarak en büyük hayalimi gerçekleştirdim.\" diye konuştu. Kadınların istedikten sonra her şeyi başarabileceğini vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti?<br><br>\"Kadınların hiç beklemeden ticarete atılmalarını tavsiye ediyorum. Ticaret çok güzel, özellikle KOSGEB desteğiyle müthiş işler yapılabiliyor. Devletimiz bu anlamda her türlü desteği kadınlara ve girişimcilere sağlıyor. Bana 'yapamazsın, işletemezsin' diyenlere aldırış etmeden bu işi yaptım ve başardım. Hedefim işlerimi daha büyütüp istihdama katkı sağlamak.\" Bülbül'ün müşterilerinden Altan Koral da yemeklerin çok lezzetli olduğunu anlatarak, kadınların elinin değdiği işlerin kaliteli ve güzel olduğunu söyledi. Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor Yemek fabrikasında işçiydi: 'Yapamazsın' diyenlere inat kendi işinin patronu oldu Erzurum'da yaklaşık 2 yıl yemek fabrikasında çalışan 3 çocuk annesi Yasemin Bülbül, devletin verdiği 70 bin lira hibe desteğiyle kurduğu lokanta ve kafeteryasında kadınlara da istihdam sağlıyor. Yasemin Bülbül "Kadınların hiç beklemeden ticarete atılmalarını tavsiye ediyorum. Ticaret çok güzel, özellikle KOSGEB desteğiyle müthiş işler yapılabiliyor. Devletimiz bu anlamda her türlü desteği kadınlara ve girişimcilere sağlıyor" dedi. BiP'te paylaş

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