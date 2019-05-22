İnşaat iskelesi yayaların üstüne düştü: 2 yaralı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir" dedi.