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Ankara Kızılay'da inşaat iskelesi yayaların üstüne düştü: 2 yaralı

İnşaat iskelesi yayaların üstüne düştü: 2 yaralı

Ankara Kızılay'da 3 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü, yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi DHA
İskelenin çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İskelenin çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Ankara'daki olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir-1 Caddesi'nde bulunan, restorasyon halindeki Milli Savunma Bakanlığı'na ait 3 katlı binanın ön cephesindeki inşaat iskelesi, rüzgarın etkisiyle çöktü.

  • Üzerinde işçi bulunmayan iskelenin çökmesiyle, yoldan geçen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
  • Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye götürüldü.


Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ceset arama köpeği ile enkaz altında arama çalışması yaptı. Polis ekipleri de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

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Başkent’te inşaat iskelesi çöktü
Kızılay'da tadilat halinde olan binanın dış cephesinde bulunan iskele rüzgarında şiddeti ile devrildi. İskelenin çökmesi güvenlik kamerasına da yansıdı. Yaşanan olay sonrası iki kişi hafif şekilde yaralanırken can kaynı yaşanmadı.


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