Gündem İnşaattan düşen kalıp ustası 19 gün sonra hayatını kaybetti
ADANA

İnşaattan düşen kalıp ustası 19 gün sonra hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen kalıp ustası Hasan Karakılçık (48), tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
İnşaattan düşen kalıp ustası 19 gün sonra hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, 4 Kasım günü sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında çalışan kalıp ustası Hasan Karakılçık, iddiaya göre, dengesini kaybedip, 10 yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Hasan Karakılçık (48), tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.
DHA
Hasan Karakılçık (48), tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Mesai arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakılçık, buradaki müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınan Karakılçık, 19 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Adana'da korkunç olay: Apartman bodrumunda vurulan genç kız hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 5
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Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle balkona serdiği çamaşırları toplamaya çıkan bir kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz halde yatan bir kadının olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Karnından tabancayla vurulduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan 20'li yaşlardaki genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Durumu ağır olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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BODRUMDA BOŞ KOVAN VE KAN İZLERİ BULUNDU<br><br>Apartmanda inceleme yapan polis, borumda kan izleri ve boş mermi kovanı bulurken genç kızın burada vurulduğunu belirledi.
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Ağır yaralı olan kızın, apartman bahçesine nasıl geldiğini tespit edilmeye çalışılırken, polis kaçan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.<br>Öte yandan, olayla ilgili polise ifade veren bina sakinleri, genç kızı tanımadıklarını söyledi. Soruşturma sürüyor.
Adana'da korkunç olay: Apartman bodrumunda vurulan genç kız hayatını kaybetti
Adana'da bir apartmanın bahçesinde yaralı halde bulunan 20'li yaşlardaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, genç kızın apartmanın bodrumunda vurulduğu belirlendi. Bodrumda genç kıza ait kan izleri ve boş mermi kovanı bulundu. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.


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