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İnsanlık bitmiş: Kaza yapan kadına hırsızlık şoku

Antalya'da kontrolden çıkarak, orta refüjdeki ağaca çarpıp devrilen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Psikiyatrist Zehra Gökmen'in cüzdanı çalındı. Kazayı sıyrıklarla atlatan Gökmen, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Kaza yapan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Psikiyatrist Zehra Gökmen, çalıştığı Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki sağlık merkezinden evine gitmek için 07 NY 963 plakalı otomobili ile yola çıktı. Ancak Gazi Bulvarı'na döndüğü sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki ağaca çarpan otomobil, devrildi.

Kazayı sıyrıklarla atlatan Zehra Gökmen, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen Gökmen, "İş yerinden evime gitmek üzere yola çıktım. Tam kavşağı dönerken kaza meydana geldi. Nasıl olduğu hatırlamıyorum" dedi.

Otomobilden çıkartılırken içinde ehliyeti, kredi kartları ve bir miktar parası bulunan cüzdanının çalındığını söyleyen Gökmen, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

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