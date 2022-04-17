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ANKARA

İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: Temizlik görevlisi bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi

Ankara'da bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Musa Yılmaz (29), lavaboda çanta içinde bulduğu 45 bin TL'yi sahibine teslim etti. Yılmaz, "Önce ne yapacağımı bilemedim. Ardından yetkili amirime bilgi verdim, çantayı teslim ettim. Tekrar böyle bir durumla karşılaşsam aynı duyarlılığı gösteririm" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: Temizlik görevlisi bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi
Temizlik Musa Yılmaz bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi, alışveriş merkezi yönetimince 'ayın personeli' seçildi.

Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Musa Yılmaz, lavaboları temizlediği sırada içi para dolu çanta buldu. Yılmaz, çantanın içinde yüklü miktar para olduğunu anlayınca durumu alışveriş merkezinin yetkililerine bildirdi. Çantanın H.G.'ye ait olduğu belirlendi. Alışveriş merkezine çağrılan H.G.'ye içinde 45 bin TL olan çanta teslim edildi. Yılmaz, alışveriş merkezi yönetimince 'ayın personeli' seçilerek, sergilediği davranıştan dolayı teşekkür belgesine layık görüldü.

DHA

'TEKRAR OLSA AYNI DUYARLILIĞI GÖSTERİRİM'

Para dolu çantayı bulduğu sırada ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Musa Yılmaz, "Rutin temizliğimi yaptığım sırada lavabonun kenarında çanta buldum. Önce ne yapacağımı bilemedim, merak ettim. Ardından yetkili amirime bilgi verdim, çantayı teslim ettim. Daha sonra alışveriş merkezi yetkilileri çantanın sahibine ulaştılar. Çantanın sahibi bana çok teşekkür etti. Tekrar böyle bir durumla karşılaşsam aynı duyarlılığı gösteririm" dedi.


DHA

'BÖYLE ARKADAŞLARA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ'

Alışveriş merkezi İşletme Müdürü Emre Arslan da "Musa Bey rutin temizlik kontrolleri esnasında lavabo kenarında bir çanta buluyor. Çantanın içerisinde yüklü bir miktar para olduğunu tespit ediyoruz. Musa, yetkili kişilere ulaşarak çantayı teslim ediyor. Ziyaretçimizin çantayı kaybolduğuna dair başvuruda bulunduğunu öğreniyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra çantayı sahibine teslim ettik. Sahibi endişeli olarak danışma bölümümüze geldiği için çantayı eline alınca haliyle bir ferahlama yaşadı. Çantada 45 bin TL olduğunu biliyoruz. Bu sayede Musa Bey bizlere ciddi bir geri bildirimde bulunmuş oluyor. Bu yüzden böyle özverili arkadaşlara sahip olduğumuz ve birlikte çalıştığımız için açıkçası sevinçliyiz ve mutluyuz" diye konuştu.

Çantanın bulunması nedeniyle büyük mutluluk yaşayan H.G. de Yılmaz'a teşekkür etti.

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