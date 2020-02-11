İnternette tanıştığı ve hiç görmediği iki kadın tarafından 40 bin TL dolandırıldı Kırklareli’de internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı S. ve L. isimli kadınlarla buluşmak için çeşitli tarihlerde toplam 40 bin 700 TL para gönderen E.C.E., kadının kendisiyle buluşmaması üzerine dolandırıldığını anladı. E.C.E. suç duyurusunda bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi 11 Şubat 2020, 10:51 Son Güncelleme: 11 Şubat 2020, 11:39 İHA