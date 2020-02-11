Gündem İnternette tanıştığı ve hiç görmediği iki kadın tarafından 40 bin TL dolandırıldı
KIRKLARELİ

İnternette tanıştığı ve hiç görmediği iki kadın tarafından 40 bin TL dolandırıldı

Kırklareli’de internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı S. ve L. isimli kadınlarla buluşmak için çeşitli tarihlerde toplam 40 bin 700 TL para gönderen E.C.E., kadının kendisiyle buluşmaması üzerine dolandırıldığını anladı. E.C.E. suç duyurusunda bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
İnternet ortamında tanışma günden güne yayılan bir iletişim şekli.
İnternet ortamında tanışma günden güne yayılan bir iletişim şekli.

İnternet ortamındaki bir arkadaşlık sitesinde S. isimli kadınla tanışan E.C.E, kadınla buluşmak için kadına 5 bin 700 TL para gönderdi. Ancak devamında kadın buluşmayı erteleyerek E.C.E’yi L. isimli başka bir kadına yönlendirdi.

  • Bunun üzerine L. isimli kadınla konuşmaya başlayan E.C.E, Ekim 2019’dan itibaren çeşitli tarihlerde L.’ye 35 bin TL para gönderdi. Buluşmak için kendisinden para isteyen her iki kadının da buluşmayı ertelemesi üzerine dolandırıldığını anlayan E.C.E, polise başvurdu.

Her iki kadına da parayı ATM üzerinden kendisine verilen hesap numarasına gönderdiğini söyleyen E.C.E. kadınlardan şikayetçi oldu. Yaşanan dolandırıcılık olayı üzerine soruşturma başlatıldı.

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